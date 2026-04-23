Intentó sobornar a un policía y terminó detenido

Durante un operativo en las calles de Concordia un hombre buscó sobornar a un agente de policía y fue detenido.

El joven quedó a disposición de la justicia tras el intento de seguir su libre marcha.

Dentro de un operativo policial realizado en la vía pública de Concordia finalizó con una persona detenida al intentar sobornar a un agente. El sujeto transportaba una importante suma de dinero en efectivo, cuyo origen es materia de investigación y no descartan que esté vinculado a la venta de drogas ilícitas.

El episodio tuvo lugar en inmediaciones de calles M. Bernard y G. Yoya, donde personal de Comisaría Tercera llevaba adelante un operativo de prevención. Allí, los funcionarios procedieron a demorar a un individuo que se desplazaba a pie, trasladando una motocicleta.

Durante la identificación, los efectivos constataron que el hombre llevaba consigo una importante cantidad de dinero en efectivo, distribuida en billetes de distintas denominaciones y guardada en la baulera del rodado.

La detención en Concordia

En ese contexto, según se informó, el individuo intentó sobornar a los policías ofreciéndoles parte del dinero, lo que derivó en su inmediata aprehensión. A su vez, se inició una investigación para determinar si provenía de la venta de estupefacientes.

Tras el hecho, se dio intervención a la Fiscalía en turno, a cargo de la Dra. Conti, y a la jueza Sero M., quienes dispusieron la requisa del vehículo y el secuestro del dinero, una motocicleta marca Keller 110 cc, un teléfono celular y documentación que sería apócrifa.