Dentro de un operativo policial realizado en la vía pública de Concordia finalizó con una persona detenida al intentar sobornar a un agente. El sujeto transportaba una importante suma de dinero en efectivo, cuyo origen es materia de investigación y no descartan que esté vinculado a la venta de drogas ilícitas.
Intentó sobornar a un policía y terminó detenido
Durante un operativo en las calles de Concordia un hombre buscó sobornar a un agente de policía y fue detenido.
El episodio tuvo lugar en inmediaciones de calles M. Bernard y G. Yoya, donde personal de Comisaría Tercera llevaba adelante un operativo de prevención. Allí, los funcionarios procedieron a demorar a un individuo que se desplazaba a pie, trasladando una motocicleta.
Durante la identificación, los efectivos constataron que el hombre llevaba consigo una importante cantidad de dinero en efectivo, distribuida en billetes de distintas denominaciones y guardada en la baulera del rodado.
La detención en Concordia
En ese contexto, según se informó, el individuo intentó sobornar a los policías ofreciéndoles parte del dinero, lo que derivó en su inmediata aprehensión. A su vez, se inició una investigación para determinar si provenía de la venta de estupefacientes.
Tras el hecho, se dio intervención a la Fiscalía en turno, a cargo de la Dra. Conti, y a la jueza Sero M., quienes dispusieron la requisa del vehículo y el secuestro del dinero, una motocicleta marca Keller 110 cc, un teléfono celular y documentación que sería apócrifa.