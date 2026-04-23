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Ruta 12: tras un choque de camiones, una cubierta salió despedida e impactó contra una ambulancia

Dos camiones chocaron en la ruta 12, a la altura de Gobernador Sola, y tras el impacto una cubierta salió despedida e impactó contra una ambulancia.

23 de abril 2026 · 21:25hs
Tras un choque de camiones

Tras un choque de camiones, una cubierta salió despedida e impactó contra una ambulancia, fue en la ruta 12. 

Un fuerte siniestro vial se registró este jueves sobre la ruta nacional 12, a la altura del acceso a Gobernador Sola, donde dos camiones colisionaron y una cubierta terminó impactando contra una ambulancia.

LEER MÁS: Impactante choque de camiones en la ruta 12

El accidente en la ruta 12

Según informó la Comisaría de Gobernador Sola, el hecho ocurrió cuando los dos vehículos de carga circulaban en sentidos contrarios y, por causas que aún se investigan, se rozaron sobre la cinta asfáltica.

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Como consecuencia del impacto, uno de los camiones perdió una rueda. Esa cubierta salió despedida y terminó golpeando contra una ambulancia que circulaba en dirección oeste-este, detrás de uno de los rodados involucrados.

A pesar de la magnitud del episodio, no se reportaron personas lesionadas entre los ocupantes de los vehículos.

Ruta 12 Choque Camiones ambulancia
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