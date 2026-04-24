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Paraná Rowing Club celebra sus 109 años con el Desafío "109 Remadas"

El Desafío “109 Remadas” del Paraná Rowing Club no solo propone una experiencia deportiva, sino también una celebración identitaria.

24 de abril 2026 · 13:11hs
Paraná Rowing Club celebra sus 109 años con el Desafío 109 Remadas

Paraná Rowing Club celebra sus 109 años con el Desafío "109 Remadas"

En el marco de su 109° aniversario, el Paraná Rowing Club llevará adelante este sábado 25 de abril una propuesta deportiva y comunitaria que pondrá al río como escenario central: el Desafío “109 Remadas”.

La actividad reunirá a deportistas de distintas disciplinas náuticas del club —canotaje, remo, SUP, vela y natación— en una travesía simbólica que unirá la Isla Curupí con la playa de la institución, celebrando la historia, el presente y el espíritu colectivo que caracteriza al PRC.

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La jornada comenzará a las 11:00, cuando cada disciplina partirá hacia la Isla Curupí. Desde allí, y una vez reunidos todos los participantes, se realizará la salida conjunta rumbo a la playa del club, en una imagen que buscará representar la unión de generaciones y disciplinas en torno al río.

A partir de las 14:00, la actividad continuará con un tercer tiempo de camaradería en el sector de parrillas de la playa, donde deportistas y socios compartirán un almuerzo al aire libre, reforzando los valores de encuentro, pertenencia y comunidad.

El Desafío “109 Remadas” no solo propone una experiencia deportiva, sino también una celebración identitaria: un mismo río, una misma pasión, un mismo club.

Más actividades por los 109 años del Rowing

El Rowing está celebrando con una semana de diversas actividades, como la campaña "109 motivos para ser solidarios" en articulación con la Fundación Mitre y la invitación a reunir pares de medias; se encuentra abierta hasta el 4 de mayo.

Este 24 de abril, la Sede Central vestirá de fiesta, con globos, letras corpóreas y un punto de encuentro para socios y la comunidad, sobre la Costanera de la ciudad.

Rowing SUP Río
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