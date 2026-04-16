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Liga Argentina: Central Entrerriano y La Unión abren sus series de octavos de final

El Rojinegro recibirá a Gimnasia La Plata por los playoffs de la Liga Argentina, Conferencia Sur. El Rojo enfrentará en su casa a Pico FC.

16 de abril 2026 · 10:57hs
Liga Argentina: Central Entrerriano y La Unión abren sus series de octavos de final

Prensa Central Entrerriano

Central Entrerriano de Gualeguaychú y La Unión de Colón volverán al ruedo este juego en la Liga Argentina de Básquet. Abrirán en condición de local sus series correspondiente a los playoffs de la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur.

Central Entrerriano busca imponerse en casa

En el sur provincial Central Entrerriano recibirá desde las 21.30 en el estadio José María Bértora a Gimnasia y Esgrima La Plata por el primer punto de la serie de octavos de final, que se disputará al mejor de cinco partidos. Los árbitros designados para este encuentro Guillermo Dilernia y Romina Morales Ibarra.

Central Entrerriano abrirá el jueves la serie en Gualeguaychú.

Liga Argentina: están los rivales de Central Entrerriano y La Unión de Colón

Saldo favorable para Central Entrerriano

El Rojinegro finalizó la Etapa Regular en el segundo escalón de las posiciones de la Conferencia Sur. Esto le permitió avanzar directamente a esta instancia. Su último encuentro lo disputó el 27 de marzo, cuando venció como local a Ciclista Juninense por 95 a 79.

Por su parte, Gimnasia terminó séptimo en la fase regular y debió afrontar la Reclasificación, donde se midió ante Racing de Avellaneda. El Lobo platense se impuso en cinco encuentros y selló la serie el lunes con una victoria como local por 77 a 72.

Durante la fase regular, los dirigidos por Martín Pascal se quedaron con ambos enfrentamientos ante el “Lobo” platense: ganaron 71-65 en el Bértora y 88-86 en el Polideportivo Víctor Nethol de La Plata.

La Unión abre su llave en Colón

La Unión de Colón recibirá a Pico FC en otra de las series correspondiente a los octavos de final de la Liga Argentina, Conferencia Sur. Este pleito se llevará adelante a partir de las 21 en el estadio Carlos Delasoie.

El Rojo finalizó la etapa regular en el cuarto escalón de la Conferencia Sur. Su última presentación fue el 26 de marzo, ocasión en la que derrotó 78 a 76 a Centenario de Venado Tuerto, en el sur santafesino.

Pico FC, por su parte, protagonizó una de las llaves de la reclasificación ante El Talar. El Decano de La Pampa se impuso en esta serie por 3 a 1. Barrio la llave el pasado sábado al derrotar al conjunto bonaerense por 107 a 78.

Durante la fase regular La Unión se impuso en Colón por 97 a 75. En La Pampa Pico FC se desquitó al derrotar al Rojo por 81 a 65.

Las otras series de octavos de final de la Liga Argentina

Lanús sacó ventajas como local al derrotar 86 a 72 a Quilmes de Mar del Plata en el primer punto de una de las llaves correspondiente a los octavos de final de la Liga Argentina, Conferencia Sur.

Por este mismo sector Provincial de Rosario recibirá este jueves a Deportivo Viedma. Este juego se llevará adelante a partir de las 21 en el estadio Salvador Bonilla.

Por la Conferencia Norte Santa Paula de Galvez sorprendió a Sportivo Suardi al derrotarlo, en territorio cordobés, por 81 a 67. Por otro lado, Amancay de La Rioja venció como local en tiempo suplementario a Villa San Martín de Resistencia por 68 a 63. Mientras que Barrio Parque de Córdoba le ganó como local a Comunicaciones de Mercedes, Corrientes, por 76 a 61.

El restante juego de este sector se disputará este jueves desde las 21.30 en el estadio Antonio Manno, escenario donde San Isidro de San Francisco recibirá a Salta Basket.

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