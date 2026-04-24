Policías salvaron a una recién nacida que se ahogó con leche materna en Paraná

Policías en Paraná salvaron a una bebé de cinco días que se había ahogado con leche materna, realizándole RCP durante su traslado al hospital.

Una rápida y efectiva intervención policial permitió salvar la vida de una bebé recién nacida que se había ahogado con leche materna. El hecho ocurrió durante la noche del jueves en Paraná.

Según informó a UNO la Jefatura Departamental, personal policial acudió de urgencia a un domicilio ubicado sobre calle Libertad, tras recibir un llamado que alertaba sobre una recién nacida con serias dificultades para respirar.

Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con una joven madre de 24 años que sostenía en brazos a su hija de apenas cinco días de vida. La mujer manifestó que la pequeña se habría ahogado mientras era amamantada, lo que le provocó una obstrucción que le impedía respirar con normalidad.

Policías practicaron la maniobra de RCP

Ante la crítica situación, los uniformados decidieron trasladar de inmediato a la bebé junto a sus padres hacia el Hospital San Roque. Durante el trayecto, el personal policial le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando que la menor reaccionara y recuperara la respiración.

Gracias a la rápida acción, la niña llegó con signos vitales estables al nosocomio, donde permanece internada bajo observación médica y será sometida a los estudios correspondientes para evaluar su evolución.