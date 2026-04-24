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SMN emitió alerta por ráfagas de viento para el domingo

Se esperan ráfagas de viento de más de 80 km/h en Entre Ríos este domingo, según alerta amarillo del SMN. Afectará siete departmentos de Entre Ríos

24 de abril 2026 · 13:56hs
Se esperan ráfagas de viento de más de 80 km/h en Entre Ríos este domingo

Se esperan ráfagas de viento de más de 80 km/h en Entre Ríos este domingo, según alerta amarillo del SMN. Afectará siete departmentos de Entre Ríos

De acuerdo al último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige una alerta amarilla por vientos intensos que afectará a diversos departamentos de la provincia de Entre Ríos el domingo.

La advertencia rige específicamente para las localidades y zonas de influencia de Victoria, Gualeguay, Tala, Gualeguaychú, Colón, Uruguay e Islas del Ibicuy.

El SMN emitió un alerta por tormentas para el norte de la provincia de Entre Ríos. Hay cinco departamentos entrerrianos bajo alerta amarillo

SMN: rige un alerta amarillo por tormentas para el norte

Entre Ríos está otra vez bajo un alerta amarillo por tormentas.

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El área será afectada por vientos persistentes del sector suroeste y oeste. Se prevén velocidades constantes de entre 35 y 50 km/h, pero el dato de mayor relevancia son las ráfagas, que podrían superar los 80 km/h en momentos puntuales.

Ante este escenario se recomienda a la población retirar de balcones y patios objetos que puedan ser volados por el viento. Evitar actividades al aire libre, especialmente en zonas con arboledas o estructuras que puedan representar un riesgo.

SMN Alerta viento domingo
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El alerta naranja del SMN alcanza los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

SMN: alertas naranja y amarillo para Entre Ríos

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