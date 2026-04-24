En un año, los alquileres en Paraná subieron 77,7% sin caídas mensuales, según el Índice de Precios con base enero de 2023 = 100.

Entre marzo de 2025 y marzo de 2026, los alquileres en Paraná aumentaron de forma sostenida, sin registrar caídas mensuales . Según el Índice de Precios de Alquileres (base enero de 2023 = 100), el indicador pasó de 1106,75 a 1966,93 puntos, lo que representa un incremento acumulado del 77,7% en doce meses del período analizado.

La evolución mensual del índice evidencia una trayectoria claramente ascendente a lo largo de todo el período analizado. En marzo de 2025, los alquileres aumentaron un 7,36%, y continuaron en alza en abril y mayo, con incrementos del 6,87% y 6,34%, respectivamente. Este primer tramo muestra una dinámica de crecimiento sostenido, sin interrupciones, de acuerdo con datos a los que accedió UNO .

Los alquileres aumentaron 77,7% entre marzo de 2025 y marzo de 2026 en Paraná

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El mayor aumento mensual se registró en junio de 2025, cuando el índice subió un 10,61%, el valor más alto del período considerado. Este incremento marcó un punto de aceleración en la serie y llevó el índice a 1391,25 puntos, consolidando el proceso de suba de los precios.

Durante los meses siguientes, la tendencia se mantuvo, aunque con variaciones en la intensidad. En julio, el aumento fue del 7,21%, mientras que en agosto se observó una marcada desaceleración, con una suba del 0,88%, la más baja del período. No obstante, esta moderación fue transitoria, ya que en septiembre el índice volvió a incrementarse con fuerza, registrando un aumento del 9,26%.

En el último trimestre de 2025, las subas continuaron, aunque a un ritmo más moderado. En octubre, el incremento fue del 1,60%; en noviembre, del 2,83%; y en diciembre, del 3,03%. A pesar de esta menor intensidad en las variaciones mensuales, el nivel general del índice continuó en ascenso y se ubicó por encima de los 1700 puntos hacia el cierre del año.

El inicio de 2026 no alteró la tendencia de crecimiento. En enero, el índice registró una suba del 2,06%, mientras que en febrero y marzo los aumentos volvieron a acelerarse, con incrementos del 6,16% en ambos meses. De este modo, el indicador alcanzó su valor más alto en marzo de 2026, con 1966,93 puntos.

En términos interanuales, la magnitud del incremento también resulta significativa. En marzo de 2026, el índice se ubicó un 85,98% por encima del nivel registrado en el mismo mes del año anterior, lo que refleja la intensidad del proceso de aumento de los precios en el mercado de alquileres durante el último año.

El análisis de la serie permite identificar una característica central: la ausencia total de caídas mensuales. A lo largo de los doce meses considerados, los precios de los alquileres aumentaron de manera continua, aunque con fluctuaciones en la intensidad de las subas, configurando una tendencia sostenida al alza.

La información presentada surge del relevamiento del Índice de Precios de Alquileres correspondiente a la ciudad de Paraná, que abarca el período comprendido entre marzo de 2025 y marzo de 2026. El indicador, con base enero de 2023 = 100, se construye a partir del registro sistemático de valores del mercado inmobiliario local y permite medir la evolución mensual y acumulada de los precios de alquiler de viviendas.

En conjunto, los datos evidencian un proceso sostenido de incremento en los valores de alquiler, con momentos de mayor aceleración (como en junio y septiembre de 2025) y otros de relativa moderación (como en agosto y el último trimestre del año), pero sin interrupciones en la tendencia general de suba.