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Copa Túnel Subfluvial: Atlético Neuquén perdió y complicó su continuidad

Unión de Santa Fe superó al Pingüi 3 a 1 en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial. La llave se definirá en la vecina capital provincial.

24 de abril 2026 · 11:35hs
Copa Túnel Subfluvial: Atlético Neuquén perdió y complicó su continuidad

Gentileza Lisandro Milocco

Atlético Neuquén dio un paso en falso como local en el encuentro que abrió una de las series correspondiente a los cuartos de final de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial Masculina de Fútbol. En el estadio Luis Renaud el Pingüi perdió 3 a 1 ante Unión de Santa Fe.

El Tatengue se imponía con claridad en el sur de la capital entrerriana gracias a los tantos convertidos por Agustín Benavidez, Lucas Cacciabue y Dylan Greco. El dueño de casa evitó la goleada santafesina cuando Mateo Migueles descontó a los 94 minutos.

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El resultado complicó la continuidad del elenco dirigido por José Luis Mancuello en el certamen. Estará obligado a ganar por dos tantos de distancia en el juego decisivo que se disputará en Santa Fe para forzar la definición por penales o por una diferencia mayor para evitar esta instancia.

Resultados de los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Miércoles

Belgrano 0 - Patronato 0

UNL 2 - Colón 0

Cosmos 1 - Atlético Paraná 1

Jueves

Atlético Neuquén 1 - Unión 3

Copa Túnel Subfluvial Atlético Neuquén Unión
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