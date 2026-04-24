Atlético Neuquén dio un paso en falso como local en el encuentro que abrió una de las series correspondiente a los cuartos de final de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial Masculina de Fútbol. En el estadio Luis Renaud el Pingüi perdió 3 a 1 ante Unión de Santa Fe.
Copa Túnel Subfluvial: Atlético Neuquén perdió y complicó su continuidad
Unión de Santa Fe superó al Pingüi 3 a 1 en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial. La llave se definirá en la vecina capital provincial.
El Tatengue se imponía con claridad en el sur de la capital entrerriana gracias a los tantos convertidos por Agustín Benavidez, Lucas Cacciabue y Dylan Greco. El dueño de casa evitó la goleada santafesina cuando Mateo Migueles descontó a los 94 minutos.
El resultado complicó la continuidad del elenco dirigido por José Luis Mancuello en el certamen. Estará obligado a ganar por dos tantos de distancia en el juego decisivo que se disputará en Santa Fe para forzar la definición por penales o por una diferencia mayor para evitar esta instancia.
Resultados de los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial
Miércoles
Belgrano 0 - Patronato 0
UNL 2 - Colón 0
Cosmos 1 - Atlético Paraná 1
Jueves
Atlético Neuquén 1 - Unión 3