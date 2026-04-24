Copa Túnel Subfluvial: Atlético Neuquén perdió y complicó su continuidad Unión de Santa Fe superó al Pingüi 3 a 1 en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial. La llave se definirá en la vecina capital provincial. 24 de abril 2026 · 11:35hs

Gentileza Lisandro Milocco

Atlético Neuquén dio un paso en falso como local en el encuentro que abrió una de las series correspondiente a los cuartos de final de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial Masculina de Fútbol. En el estadio Luis Renaud el Pingüi perdió 3 a 1 ante Unión de Santa Fe.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Atlético Neuquen Club | Fútbol (@neuquen.futbol) El Tatengue se imponía con claridad en el sur de la capital entrerriana gracias a los tantos convertidos por Agustín Benavidez, Lucas Cacciabue y Dylan Greco. El dueño de casa evitó la goleada santafesina cuando Mateo Migueles descontó a los 94 minutos.

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El resultado complicó la continuidad del elenco dirigido por José Luis Mancuello en el certamen. Estará obligado a ganar por dos tantos de distancia en el juego decisivo que se disputará en Santa Fe para forzar la definición por penales o por una diferencia mayor para evitar esta instancia. Resultados de los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial Miércoles Belgrano 0 - Patronato 0 UNL 2 - Colón 0 Cosmos 1 - Atlético Paraná 1 Jueves Atlético Neuquén 1 - Unión 3