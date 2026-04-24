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Pobreza: crece la demanda alimentaria en Paraná

Suma de Voluntades reparte unos 12.000 platos de comida mensuales en la Paraná. Los índices de pobreza a nivel nacional se reflejan en la capital provincial.

24 de abril 2026 · 14:24hs
Pobreza: crece la demanda alimentaria en Paraná

Pobreza: crece la demanda alimentaria en Paraná

La situación social atraviesa un momento crítico y en constante agravamiento, según describió Anabella Albornoz, integrante de la asociación Suma de Voluntades de Paraná. Desde el trabajo territorial, aseguró que las organizaciones están “en crisis” frente a una demanda que no deja de crecer a raíz de la pobreza.

“Es un momento muy complicado. No es de ahora, pero se está profundizando muchísimo día a día. Todas las organizaciones que estamos en territorio estamos en crisis”, expresó.

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En ese contexto, manifestó su preocupación por el debilitamiento de espacios comunitarios y el impacto que esto genera, especialmente en áreas sensibles como la salud mental. “Es una organización necesaria y urgente, sobre todo en este momento en el que está implosionando todo lo que tiene que ver con la salud mental”, señaló.

Crisis

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En relación a la asistencia alimentaria, describió una situación “crítica”, con un aumento exponencial de la demanda. Además, advirtió que el escenario podría empeorar ante la pérdida de ingresos de muchas personas. “Nos estamos organizando en todos los territorios, tratando de articular con otras organizaciones para ver cómo encaramos lo que viene”, indicó.

Albornoz cuestionó la falta de políticas y recursos en los barrios, y remarcó que sin ese acompañamiento resulta imposible mejorar las condiciones de vida. “No podemos hablar de igualdad de oportunidades si no hay recursos en los territorios”, sostuvo.

También puso en duda cifras oficiales sobre la situación social. “No sabemos de dónde salen esos números. Nosotros hablamos desde la realidad concreta que vemos todos los días”, afirmó.

Comedores comunitarios irreguaridades registro Capital humano.jpg

En ese sentido, relató escenas que reflejan la gravedad del contexto: personas que caminan largas distancias en busca de comida y voluntarios que no logran cubrir toda la demanda. “Hay gente que hace 30 o 40 cuadras por un plato de comida. Y muchas veces tenemos que decir que no alcanza”, lamentó.

Uno de los aspectos que más preocupa es el impacto en personas que hasta hace poco podían sostenerse por sí mismas. “La persona que trabajó toda su vida y hoy tiene que salir a pedir comida es la que está más golpeada. Llega con angustia, con vergüenza”, describió.

Además del acceso a los alimentos, alertó sobre la situación de niños, niñas y adolescentes, y la necesidad de sostener su vínculo con espacios educativos, deportivos y culturales. “Tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que se mantengan en esos espacios”, planteó.

Situación de calle

Por otra parte, señaló un incremento de personas en situación de calle, muchas de ellas atravesadas por problemáticas de salud mental. “No es que las familias no quieren acompañar, muchas veces no pueden sostener esas situaciones”, explicó.

Albornoz también advirtió sobre la falta de datos precisos y la intención de las organizaciones de realizar un relevamiento propio para reflejar la realidad. “Si no ponemos la verdad sobre la mesa, no vamos a poder transformar nada”, afirmó en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7).

En cuanto al trabajo que realizan, detalló que desde Suma de Voluntades se reparten más de 12.000 platos de comida mensuales y miles de raciones de copa de leche en distintos espacios y recorridas semanales.

Finalmente, insistió en la necesidad de una respuesta colectiva frente a la crisis: “Tenemos que trabajar todos juntos para encontrar soluciones concretas. La situación es muy compleja y requiere del compromiso de toda la sociedad”.

pobreza Suma de Voluntades Paraná situación de calle
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