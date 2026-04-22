Liga Argentina: derrotas de La Unión y Central Entrerriano

En los terceros juegos de los octavos de final de la Liga Argentina, el equipo colonense cayó contra Pico FC y los de Gualeguaychú ante Gimnasia La Plata.

La Unión de Colón perdió por 68 a 54 ante Pico FC como visitante, en el tercer partido de la serie de octavos de final de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet . La serie quedó 2-1 para los colonenses, que necesitan de un triunfo para avanzar de fase.

Latraius Mosley fue el goleador del encuentro con 14 puntos y una pieza clave en los momentos importantes. También se destacaron Rodrigo Sánchez y Leonardo Mainoldi, ambos con 13 unidades, siendo fundamentales en el goleo interior y la experiencia.

La Unión de Colón quedó a un paso de la clasificación en la Liga Argentina

Liga Argentina: La Unión de Colón va por el pase a cuartos de final

El cuarto juego será este miércoles, desde las 21, otra vez en el Parque Ángel Larrea, en tierras pampeanas.

Central Entrerriano perdió y quedó contra la espada y la pared

Central Entrerriano de Gualeguaychú perdió por 86 a 75 en su visita a Gimnasia y Esgrima La Plata y quedó abajo en la llave de octavos de final, quedando obligado a ganar si no quiere despedirse de la competencia.

En cuanto a los números, Paz con 29 puntos y Gutiérrez Conde con 20 fueron los máximos anotadores de la noche para el Lobo, en la visita, en tanto, se destacaron Montani y Castillo con 17 puntos cada uno.

El cuarto compromiso será este miércoles, desde las 20.30, en el estadio Víctor Nethol de La Plata.