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"Carne pura" y ocho meses bajo tierra: el insólito diálogo de Airaldi ventilado en el juicio por narcotráfico

La fiscalía presentó diálogos cifrados sobre "carne pura" con "estacionamiento bajo tierra" como evidencia del acopio de estupefacientes en los campos de Leonardo Airaldi.

24 de abril 2026 · 14:23hs
Carne pura y ocho meses bajo tierra: el insólito diálogo de Airaldi ventilado en el juicio por narcotráfico

“La carne mientras más pura es, más rápido se humedece”. Esta frase, que podría parecer un consejo culinario, se convirtió en una de las pruebas centrales presentadas por la fiscalía federal en el juicio que se desarrolla en Paraná contra el ruralista Leonardo Airaldi y otros acusados de narcotráfico en Entre Ríos. El debate se desarrolla ante los jueces del Tribunal Oral Federal de Paraná, Noemí Berros, Emilce Rojas y José María Escobar Cello.

Son dos casos acumulados que se ventilan en el juicio: una investigación realizada en 2019 y que tiene que ver con sus presuntas operaciones en Diamante; y otra de 2022, abierta en Santa Fe a partir del secuestro de casi 30 kilos de cocaína en una vivienda en la localidad de Puerto Gaboto (Santa Fe).

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Durante la audiencia de este jueves, el fiscal general José Ignacio Candioti y el auxiliar Juan Podhainy expusieron una serie de escuchas telefónicas que revelan un lenguaje cifrado, utilizado por la organización para coordinar el acopio de drogas. El diálogo más llamativo ocurrió entre Airaldi y Carlos Schumacher, donde discutían el tratamiento de la supuesta mercadería bajo tierra:

— Amigo, ¿cómo va? Explico. La carne cuando la pican para hacer chorizo y le agregan con muchos condimentos, ¿viste? Lo que hace que no se humedezca y no pase eso son los condimentos. Cuando la carne mientras más pura es, más rápido se humedecen. Por eso vos siempre tenés que tenerla bien cerrada y coso.

— Claro. Sí. Entiendo.

— Y después lo otro, claro, cuando tiene muchísima pureza, vos calculas que vos agarrás a la carne, la cocinas. Lo que te queda es solamente la carne. Todos los condimentos no te quedan. Entonces, claro, es una bomba, ¿me entendés?

— Claro.

— Es que la gente que, por ejemplo, la usa para cuando fuma cigarrillo, esas cosas. Ahí claro que les recontra conviene porque sacan mucho más.

— Ahí entendí.

—Tenés que mantenerla siempre en lugares bien bien seco, bien cerrado, bien cerradito. Fija, esa carne puede estar años. Esa carne no más tiene que haber tenido no menos para que vos tengas una idea, no menos de 8 meses de estacionamiento bajo tierra se meses por ahí me entendés. Y vos fijaste cómo estaba. Pero claro, está bien sellado. Nunca te quedes corto. Si necesitas más carne o algo, me chiflas.

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Para los investigadores, este intercambio no tiene relación alguna con la ganadería, sino que es una referencia directa al acopio de estupefacientes en campos. Esta hipótesis se refuerza con el hallazgo por parte de la policía de Entre Ríos de un tanque enterrado en una de las propiedades de Airaldi, donde presuntamente se ocultaba la droga.

El testimonio de dos investigadoras

El jueves, el Tribunal escuchó los testimonios de las funcionarias policiales María de los Ángeles Facciano y Eliana Galarza. Facciano, exsubdirectora de Investigaciones, explicó que la causa tuvo su origen en 2021 tras reportes de movimientos inusuales en la zona de Las Cuevas (departamento Diamante), donde la organización supuestamente coordinaba la distribución de cocaína y marihuana entre Entre Ríos y Santa Fe.

Según expuso Facciano, un desafío constante para la investigación fue el miedo de los vecinos, quienes evitaban ser identificados pese a que los aterrizajes de avionetas y el movimiento de camionetas cargadas en los campos de Airaldi eran un "secreto a voces". Ante este obstáculo, las investigadoras dependieron de las escuchas telefónicas al entorno de Airaldi, especialmente debido a que el líder cambiaba de líneas telefónicas con una frecuencia inusual para evadir controles.

Las investigadoras destacaron el rol de Soledad Cáceres (hoy de apellido Touzet), una expolicía calificada por Facciano como “la desbocada”, quien oficiaba como secretaria de Airaldi y manejaba la comercialización con "frialdad llamativa". El testimonio reveló que Cáceres ejecutaba órdenes directas de Airaldi incluso cuando este estaba detenido, exigiendo pagos en efectivo y supervisando la entrega de sustancias, como los 58 gramos de cocaína mencionados en una de las interceptaciones.

En determinado momento, Facciano señaló que Cáceres manifestó en algún momento su deseo de abandonar la actividad al sentirse monitoreada.

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Otros acusados

Además de Airaldi, están acusados Roberto Fabián Coronel, Juan Andrés Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Sebastián Armocida, Joen Damián Schonfeld, Walter Gonzalo Olivero y Cristian Emanuel Sánchez. Los abogados defensores, son: Mariana Barbitta y Lucas Melo (Airaldi), Claudio Berón (Coronel), Leopoldo Meresman y José Monge (Erbes y Martínez), Nelsón Schlotahuer (Touzet); y las defensores públicas subrogantes Noelia Quiroga y Gisela Cancilleri (por Armocida, Schonfeld, Olivero y Sánchez). Por su parte, Carlos Schumacher, quien participó en el diálogo mencionado, se encuentra negociando un juicio abreviado junto a otros tres procesados.

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