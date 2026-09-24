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Liga Argentina: La Unión, Rocamora y Central Entrerriano conocen su camino

Rocamora y Central Entrerriano debutarán en la Liga Argentina el 16 de octubre. El día siguiente saldrá a escena La Unión.

24 de septiembre 2026 · 12:52hs
Liga Argentina: La Unión, Rocamora y Central Entrerriano conocen su camino

El Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (ADC) dio a conocer el fixture de la Etapa Regular de la Liga Argentina, certamen que contará con la participación de tres representantes entrerrianos: La Unión de Colón, Central Entrerriano de Gualeguaychú y Tomás de Rocamora, quienes integrarán la Conferencia Sur.

Primeros juegos de la Liga Argentina

La temporada 2026 comenzará el 15 de octubre con dos encuentros. Por la Conferencia Norte, Unión de Santa Fe recibirá a Bochas Sport de Colonia Caroya, mientras que por la Conferencia Sur Quilmes de Mar del Plata se medirá con River Plate, uno de los equipos ascendidos.

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La Unión de Colón continúa con su puesta a punto de cara a la Liga Argentina de Básquet.

La Unión de Colón tiene agenda de amistosos

Rocamora y Central Entrerriano harán su estreno el 16 de octubre. El Rojo viajará hasta Venado Tuerto, donde enfrentará a Centenario. Por su parte, el Rojinegro se presentará en La Plata para visitar a Gimnasia y Esgrima.

Central Entrerriano iniciar&aacute; la temporada 2026/27 de la Liga Argentina ante Gimnasia y Esgrima, en La Plata.

Central Entrerriano iniciará la temporada 2026/27 de la Liga Argentina ante Gimnasia y Esgrima, en La Plata.

Un día después, el 17 de octubre, será el turno de La Unión. El conjunto colonense debutará ante Provincial de Rosario, en la denominada Chicago Argentina.

La actividad continuará el 18 de octubre. Tomás de Rocamora visitará a Deportivo Norte de Armstrong, mientras que Central Entrerriano afrontará otro compromiso como visitante frente a Quilmes de Mar del Plata, en La Feliz.

La Unión de Colón, el primer representante entrerriano en reencontrarse con su gente

El 20 de octubre llegará el estreno de La Unión como local. En el estadio Carlos Delasoie recibirá a Pergamino Básquet. Ese mismo día, Central Entrerriano cerrará su gira por la Costa Atlántica ante Unión de Mar del Plata.

Rocamora tendrá su debut en casa el 22 de octubre, cuando reciba a Pergamino Básquet en el estadio Julio César Paccagnella.

El 24 de octubre será una fecha especial para Central Entrerriano, que se presentará por primera vez en la temporada ante su público en el José María Bértora. Su rival será Pergamino Básquet. Ese mismo día, La Unión volverá a jugar en Colón y recibirá a River Plate.

Rocamora, en tanto, cerrará la programación de octubre el lunes 26, cuando se mida con River Plate.

Liga Argentina Rocamora La Unión Central Entrerriano
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