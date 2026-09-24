Paraná: temen por el secado de un lapacho blanco

Advirtierten sobre el avanzado deterioro de este ejemplar escaso. Está ubicado en avenida Ejército. Una obra en construcción podrían estar afectando su salud

Advirtierten sobre el avanzado deterioro de este ejemplar escaso. Está ubicado en avenida Ejército. Una obra en construcción podrían estar afectando su salud

Advirtierten sobre el avanzado deterioro de este ejemplar escaso. Está ubicado en avenida Ejército. Una obra en construcción podrían estar afectando su salud

Un lapacho blanco ubicado en la esquina de avenida Ejército y O'Brien, en Paraná, se encuentra seco y en preocupante estado de deterioro. La situación motivó el reclamo de un vecino, quien envió su mensaje a UNO para encender las alarmas sobre el impacto que podría estar generando una obra en construcción de las inmediaciones.

La preocupación de la comunidad radica no solo en la protección del paisaje urbano, sino en el incalculable valor botánico que este ejemplar representa para la ciudad.

Un ejemplar escaso en peligro: temen por el secado de un lapacho blanco en Paraná

La extrema rareza del lapacho blanco: una joya genética

Los lapachos blancos son ejemplares sumamente escasos en Paraná. Su presencia no es común y responde a características genéticas muy particulares: se trata de un caso de albinismo o mutación dentro de la genética del lapacho rosado, expresado mediante un gen recesivo de baja pigmentación; además si se siembran las semillas de un lapacho blanco, los nuevos árboles desarrollan casi en su totalidad flores rosadas, perdiendo la coloración blanca.

Para conservar la floración blanca, los viveristas deben recurrir a técnicas de propagación vegetativa artificial, como el injerto sobre un pie de lapacho rosado.

En estado natural, encontrar un espécimen blanco depende de una mutación esporádica y del azar. Por estas razones, la potencial pérdida de un solo ejemplar en la vía pública constituye un daño irreparable a la biodiversidad y al patrimonio natural paranaense.

Resistencia verde en Paraná

El caso del lapacho blanco de avenida Ejército se inserta en un contexto más amplio sobre el arbolado urbano. Según los datos del censo forestal municipal , Paraná cuenta actualmente con más de 58.400 árboles de vereda, consolidando una recuperación sostenida desde los 42.000 ejemplares contabilizados en el censo de 1990.

Sin embargo, en una capital caracterizada por la expansión del cemento, el asfalto y las construcciones, los ejemplares más delicados y de gran valor biológico sufren de forma constante la alteración de su entorno. El mensaje del vecino pone de manifiesto la urgencia de coordinar el desarrollo urbano con la protección activa de las especies más vulnerables de la ciudad.

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