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Volcó un camión cargado de pollos congelados y vecinos se llevaron la mercadería

El camión volcó en el kilómetro 38 de la Ruta 14. Mientras una grúa retiraba el vehículo, vecinos se llevaron parte de la carga de pollos congelados.

24 de septiembre 2026 · 13:26hs
Volcó un camión cargado de pollos congelados y vecinos se llevaron la mercadería.

Volcó un camión cargado de pollos congelados y vecinos se llevaron la mercadería.

Un camión térmico que transportaba pollo congelado volcó este jueves, cerca de las 5.30, en el kilómetro 38 de la ruta nacional 14, en sentido norte-sur. Durante los trabajos de una grúa para remover el vehículo y liberar la calzada, vecinos de Gualeguaychú se llevaron parte de la carga.

Desde la Policía explicaron a R2820 que la mercadería seguramente estaba asegurada y que, al romperse la cadena de frío, no iba a volver a ser trasladada. Según indicaron, en estos casos la gente suele aprovechar la oportunidad para llevarse los productos.

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El siniestro ocurrió cuando un Ford Cargo, compuesto por tractor y semirremolque, perdió el control y volcó sobre la banquina oeste. Según relató el conductor, habría sufrido un momento de somnolencia y, al advertir que se dirigía hacia la banquina, realizó una maniobra brusca que provocó el vuelco. El camión quedó con las ruedas hacia arriba.

Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú realizaron maniobras de extracción y rescataron al conductor por la claraboya de la cabina. El joven, de 25 años y oriundo de Concepción del Uruguay, fue derivado a la Guardia Médica del Hospital Centenario, donde quedó internado de forma preventiva.

Así lo confirmó a Radio Nacional y R2820 el subjefe de Policía, Mauricio Asler, quien indicó que el camión pertenece a la empresa Fadel y se dirigía desde Pronunciamiento hacia San Martín, provincia de Buenos Aires.

En el lugar se aseguró el perímetro y se controló una fuga en el vehículo mientras se realizaban las tareas para retirarlo de la ruta.

Camión Pollos Ruta 14
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