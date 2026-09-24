Marcelo Gallardo debutó en Ecuador con una goleada en contra

La Tri, en el inicio de la era Marcelo Gallardo, perdió 3 a 0 ante Corea del Sur en un amistoso disputado en la fecha FIFA.

Marcelo Gallardo tuvo un estreno para el olvido al frente de Ecuador. La Tri cayó 3-0 ante Corea del Sur en un amistoso internacional disputado en el Suwon World Cup Stadium, en un partido que se rompió por completo en el segundo tiempo.

El seleccionado ecuatoriano logró sostener el cero durante los primeros 45 minutos, aunque tuvo que lidiar con un trámite intenso y un rival que buscó imponer condiciones desde el comienzo. La presión y la fricción también marcaron esa primera mitad, en la que Ecuador acumuló cuatro tarjetas amarillas: Jackson Porozo, Keny Arroyo, Jordy Caicedo y, ya en el complemento, Ángelo Preciado.

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El equipo dirigido por Gallardo se fue al descanso con el arco en cero y la expectativa de encontrar en la segunda mitad los caminos para lastimar al conjunto asiático. Sin embargo, todo cambió apenas iniciado el complemento.

Una pesadilla para Ecuador

A los 8 minutos, Oh Hyeongyu apareció para poner el 1-0 y encender la alarma en Ecuador. El golpe fue demasiado rápido y Corea del Sur aprovechó el desconcierto para ir por más.

Seis minutos después llegó otro impacto. Son Heung-min, uno de los principales referentes del seleccionado surcoreano, se hizo cargo de un tiro libre y sacó un remate preciso para establecer el 2-0. En apenas seis minutos, Ecuador pasó de sostener el partido a quedar dos goles abajo.

Gallardo movió el banco para intentar cambiar la historia. John Mercado, Juan Riquelme Angulo y Denil Castillo ingresaron a los 20 minutos; luego fueron Alan Minda y Anthony Valencia quienes tuvieron su oportunidad. Pero los cambios no alcanzaron para torcer el desarrollo.

Corea del Sur, en cambio, administró la ventaja y encontró espacios para seguir atacando. Son Heung-min dejó la cancha a los 38 minutos y fue reemplazado por Lee Donggyeong. Apenas un minuto después, el ingresado apareció para marcar el tercero y sentenciar la historia.

El 3-0 terminó de sellar una tarde complicada para Gallardo, que inició su ciclo al frente de Ecuador con una derrota contundente. La Tri pudo sostener el partido durante un tiempo, pero sufrió una ráfaga letal en el complemento y terminó pagando caro sus errores.

Para el entrenador argentino, el desafío recién comienza. El debut dejó un resultado duro y varios aspectos para revisar de cara a los próximos compromisos de una selección que buscará recuperar rápidamente la confianza.