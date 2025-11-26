Uno Entre Rios | Ovación | Liga Argentina

Liga Argentina: La Unión de Colón celebró otra victoria como local

Derrotó 59 a 55 a Lanús en una nueva presentación por la Liga Argentina. El Rojo se ubica segundo en la Conferencia Sur.

26 de noviembre 2025 · 10:19hs
Liga Argentina: La Unión de Colón celebró otra victoria como local

La Unión de Colón selló un importante triunfo frente a Lanús al imponerse 59 a 55 en el estadio Carlos Delasoie por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. Rodrigo Acuña fue la figura del ganador con 13 puntos y 6 rebotes. En el Granate se destacó Edgar Merchant, goleador del pleito con 21 tantos.

De esta manera, el Rojo se recuperó de la derrota sufrida en su anterior presentación ante Ciclista Juninense y se mantiene en el segundo escalón, detrás del líder Quilmes de Mar del Plata.

El piloto Crespo llegó a auna nueva victoria y se ilusiona con dar pelea en la última del año.

Emiliano Stang: "Estaba obligado a ganar esta carrera"

deportivo maquina desato su carnaval en el sur entrerriano

Deportivo Máquina desató su carnaval en el sur entrerriano

El desarrollo de La Unión

El primer periodo fue parejo, desde todos los aspectos. Defensivamente comenzaron muy intensos ambos, poco efectivos frente al aro, supieron aprovechar los errores para convertir. Ida y vuelta constante, les costó sacarse ventajas por lo que cerraron empatados los primeros 10 minutos en 18.

Gonzalo Romero le dio gol junto a Guido Cabrera y Matías Caire a La Unión, mientras que la visita se apoyó en Brandon Spearman, César Chaine y Martín Franchino para sumar. El segundo cuarto fue mejor para La Unión que pudo rescatar una leve diferencia para cerrarlo mejor. Lanús pagó caro por sus errores, Acuña fue clave en el ataque para aportar en silencio, junto a Romero. Sin embargo, en una localía que lo tiene fuerte al local y se fue al descanso arriba por 36 a 34.

A la vuelta del descanso, el conjunto dirigido por Martín Guastavino regresó mejor, pudo imponer su juego, y empezar de a poco a alejarse en un tanteador que no vio mucho goleo. Lanús dejó espacios, bajó su intensidad y le permitió respirar al local que pudo repartir su juego y cerrarlo mejor por 51 a 43.

El final no tuvo la cuota de goleo que a juzgar por la intensidad se esperaba, pero si se vivió con suspenso los últimos minutos donde el aro estuvo en favor del Granate donde Merchant fue el alma del equipo en cuanto a conversiones claves, negándole el goleo a La Union que se apoyó en la diferencia que había sacado y reforzó su defensa para poder festejar por 59 a 55 en su casa.

Liga Argentina Lanús La Unión
Noticias relacionadas
El ganador del duelo entre Lanús y Tigre será el rival de Racing en cuartos de final.

Lanús y Tigre definirán el último clasificado a los cuartos de final

Lionel Messi y su foto en blanco y negro con Diego Armando Maradona durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

La emotiva publicación de Lionel Messi por el aniversario de muerte de Diego Maradona

Javier Milei con la camiseta de Estudiantes de fondo.

El guiño de Javier Milei a Estudiantes en plena pelea con la AFA

Neuquén ganó la Copa de Oro de la categoría Cadete en el Torneo Libertador.

El Torneo Libertador fue un éxito sobre ruedas

Ver comentarios

Lo último

Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Hong Kong: devastador incendio con decenas de muertos

Hong Kong: devastador incendio con decenas de muertos

Fabiola Yáñez retiró su demanda en España y negocia con Alberto Fernández la tenencia de su hijo

Fabiola Yáñez retiró su demanda en España y negocia con Alberto Fernández la tenencia de su hijo

Ultimo Momento
Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Hong Kong: devastador incendio con decenas de muertos

Hong Kong: devastador incendio con decenas de muertos

Fabiola Yáñez retiró su demanda en España y negocia con Alberto Fernández la tenencia de su hijo

Fabiola Yáñez retiró su demanda en España y negocia con Alberto Fernández la tenencia de su hijo

Liga Argentina: La Unión de Colón celebró otra victoria como local

Liga Argentina: La Unión de Colón celebró otra victoria como local

FICER: comenzó el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

FICER: comenzó el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

Policiales
Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Una década después, el femicidio de Gisela López continúa sin responsables

Una década después, el femicidio de Gisela López continúa sin responsables

Gualeguay: un muerto luego del choque de una camioneta con un tractor

Gualeguay: un muerto luego del choque de una camioneta con un tractor

Departamento Concordia: un camión volcó en la ruta 14 y su conductor sufrió lesiones

Departamento Concordia: un camión volcó en la ruta 14 y su conductor sufrió lesiones

Libertador San Martín: una camioneta colisionó contra un camión en camino rural

Libertador San Martín: una camioneta colisionó contra un camión en camino rural

Ovación
Emiliano Stang: Estaba obligado a ganar esta carrera

Emiliano Stang: "Estaba obligado a ganar esta carrera"

Liga Argentina: La Unión de Colón celebró otra victoria como local

Liga Argentina: La Unión de Colón celebró otra victoria como local

Deportivo Máquina desató su carnaval en el sur entrerriano

Deportivo Máquina desató su carnaval en el sur entrerriano

Lanús y Tigre definirán el último clasificado a los cuartos de final

Lanús y Tigre definirán el último clasificado a los cuartos de final

La emotiva publicación de Lionel Messi por el aniversario de muerte de Diego Maradona

La emotiva publicación de Lionel Messi por el aniversario de muerte de Diego Maradona

La provincia
Rutas: piden más controles para evitar sobrecargas que destruyen las tramas

Rutas: piden más controles para evitar sobrecargas que destruyen las tramas

UPCN advirtió: Tenemos que organizarnos y lograr la unidad de los trabajadores

UPCN advirtió: "Tenemos que organizarnos y lograr la unidad de los trabajadores"

Entre Ríos lanza su Temporada de Verano 2026 en Buenos Aires

Entre Ríos lanza su Temporada de Verano 2026 en Buenos Aires

Entre Ríos: mucho calor este miércoles y lluvia para el fin de semana

Entre Ríos: mucho calor este miércoles y lluvia para el fin de semana

Gobernador Mansilla realizará la 12° Fiesta Provincial de la Torta Frita

Gobernador Mansilla realizará la 12° Fiesta Provincial de la Torta Frita

Dejanos tu comentario