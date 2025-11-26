Liga Argentina: La Unión de Colón celebró otra victoria como local

Derrotó 59 a 55 a Lanús en una nueva presentación por la Liga Argentina. El Rojo se ubica segundo en la Conferencia Sur.

La Unión de Colón selló un importante triunfo frente a Lanús al imponerse 59 a 55 en el estadio Carlos Delasoie por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. Rodrigo Acuña fue la figura del ganador con 13 puntos y 6 rebotes. En el Granate se destacó Edgar Merchant, goleador del pleito con 21 tantos.

De esta manera, el Rojo se recuperó de la derrota sufrida en su anterior presentación ante Ciclista Juninense y se mantiene en el segundo escalón, detrás del líder Quilmes de Mar del Plata.

El desarrollo de La Unión

El primer periodo fue parejo, desde todos los aspectos. Defensivamente comenzaron muy intensos ambos, poco efectivos frente al aro, supieron aprovechar los errores para convertir. Ida y vuelta constante, les costó sacarse ventajas por lo que cerraron empatados los primeros 10 minutos en 18.

Gonzalo Romero le dio gol junto a Guido Cabrera y Matías Caire a La Unión, mientras que la visita se apoyó en Brandon Spearman, César Chaine y Martín Franchino para sumar. El segundo cuarto fue mejor para La Unión que pudo rescatar una leve diferencia para cerrarlo mejor. Lanús pagó caro por sus errores, Acuña fue clave en el ataque para aportar en silencio, junto a Romero. Sin embargo, en una localía que lo tiene fuerte al local y se fue al descanso arriba por 36 a 34.

A la vuelta del descanso, el conjunto dirigido por Martín Guastavino regresó mejor, pudo imponer su juego, y empezar de a poco a alejarse en un tanteador que no vio mucho goleo. Lanús dejó espacios, bajó su intensidad y le permitió respirar al local que pudo repartir su juego y cerrarlo mejor por 51 a 43.

El final no tuvo la cuota de goleo que a juzgar por la intensidad se esperaba, pero si se vivió con suspenso los últimos minutos donde el aro estuvo en favor del Granate donde Merchant fue el alma del equipo en cuanto a conversiones claves, negándole el goleo a La Union que se apoyó en la diferencia que había sacado y reforzó su defensa para poder festejar por 59 a 55 en su casa.