Otro golpe para Rocamora en la Liga Argentina

Rocamora sufrió su novena derrota en serie al perder 103 a 74 ante Gimnasia, en La Plata. El miércoles cerrará su participación en la temporada.

Tomás de Rocamora sufrió un nuevo golpe en la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur. . Sufrió su novena derrota en serie al perder 103 a 74 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en condición de visitante, en su penúltima presentación en la temporada 2025/26

La figura del juego fue el cubano Joan Gutiérrez Conde con 18 puntos y 6 rebotes mientras que Ezequiel Paz terminó como goleador con 17 unidades. En el Rojo el máximo anotador fue Franco Maeso, con 16, mientras que Juan Ignacio Fernández sumó 14.

La categórica derrota de Rocamora en La Plata

Gimnasia impuso condiciones de entrada. Paz y Agustín Vergara comandaron la ofensiva Tripera y con un parcial de 13-2 se alejó, 22 a 10. El Lobo no se relajó y continuó manteniendo la intensidad en defensa y aprovechando las oportunidades para correr la contra. El primer cuarto cerró 31 a 16.

En el segundo chico Gimnasia continuó dominando las acciones. Rocamora empezó a encontrar el gol y a sumar pero se topó con un conjunto Tripero que cuando no pudo correr la cancha jugó el ataque estacionado buscando su mejor tiro. Así estiró la ventaja y la llevó a 32, 66 a 34.

En el regreso a la acción, el Lobo siguió siendo el dominador del juego y a partir de las variantes en ofensiva mantuvo la distancia en el marcador. Sinconi dominó en la zona pintada y dos bombas de Paz y Gutierrez Conde llevaron la distancia a 35, 85 a 50.

En el último cuarto ambos entrenadores movieron la banca y sumaron minutos los juveniles. Contundente victoria 103 a 74 de Gimnasia en lo que fue su anteúltimo juego de la fase regular.

Como sigue el camino del Rojo en la Liga Argentina

Tomás de Rocamora, que se ubica en el 15° lugar de la Conferencia Sur con un récord de 8 victorias y 23 derrotas, cerrará su participación en la temporada 2025/26 de la Liga Argentina el próximo miércoles. El último juego será en el estadio Julio César Paccagnella, escenario donde enfrentará a Ciclista Juninense.