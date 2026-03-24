Liga Argentina: victoria de La Unión, derrota de Central Entrerriano

La Unión de Colón derrotó a Ciclista Juninense en el último juego jugado en su casa en la etapa regular de la Liga Argentina. El Rojinegro perdió en La Pampa.

La Unión de Colón derrotó como local a Ciclista Juninense por 88 a 82 en una nueva presentación en la Liga Argentina de Básquet. El triunfo celebrado en el estadio Carlos Delasoie le permitió al elenco dirigido por Martín Guastavino ascender al tercer escalón de las posiciones de la Conferencia Sur.

En el local Álvaro Merlo con 34 puntos de valoración, 18 puntos en el goleo, 8 rebotes y 8 asistencias fue el más destacado. En el lado del conjunto dirigido por Julián Pagura lideró Damián Tintorelli con 22 unidades, 6 rebotes y 2 asistencias.

La Unión de Colón volvió al triunfo y sueña con el top 4

La victoria de La Unión

El primer período comenzó con un goleo bajo, donde se vio un juego parejo que a ambos les costó sacarse ventajas. Pelearon por el dominio del juego hasta que la paciencia y efectividad del local los llevó a imponerse por 25 a 12.

En el segundo tramo del primer tiempo, La Unión ya logró ingresar más afianzado, pudo circular la pelota potenciando el juego en equipo. Ciclista Juninense convirtió puntos importantes para mantenerse en el tanteador e irse al descanso abajo por 51 a 35.

A la vuelta del descanso, los dirigidos por Pagura ingresaron dispuestos a mejorar en el juego. Por el lado local la diferencia hecha con anterioridad les sirvió pero el rival empezó de a poco a acercarse, tal es así que acortó las distancias cerrando el tercer período abajo por 73 a 63.

El final lo mostró mejor al visitante que generó tensiones en el Rojo colonense cuando se acercaba en el tanteador. Sin embargo la decisión del anfitrión por llevarse el triunfo y festejar ante su gente, pisó más fuerte. Los colonenses despidieron la localía de la Fase Regular imponiéndose por 88 a 82.

Como sigue el camino del Rojo

La Unión de Colón disputará los últimos dos encuentros de la fase regular en condición de visitante. El jueves visitará desde las 21 a Pico FC en el Parque Ángel Larrea. El viernes, a partir de las 21.30, se presentará en Venado Tuerto donde enfrentará en el estadio Mateo Migliore a Centenarios

Central Entrerriano perdió en La Pampa

Central Entrerriano de Gualeguaychú perdió 82 a 71 ante Pico FC en un encuentro disputado en el Parque Ángel Larrea, escenario donde el Rojinegro disputó su último juego en condición de visitante en la Etapa Regular.

Aquiles Montani y Nicolás Reynoso, con 16 puntos, fueron los goleadores del Rojinegro. En la visita también sobresalió la performance de Johu Castillo, con 14 anotaciones. En el conjunto pampeano Leonardo Mainoldi fue el jugador más desequilibrante con 18 tantos.

Central Entrerriano Liga Argentina Central Entrerriano tiene asegurado el segundo puesto en la Conferencia Sur de la Liga Argentina. Prensa Pico FC

Con este resultado, Pico continúa en la pelea por ingresar al Top 4 de la Conferencia Sur. Para lograrlo, deberá imponerse en su próximo compromiso ante La Unión de Colón -con la posibilidad de necesitar una diferencia amplia para revertir la desventaja deportiva- y esperar una caída de Quilmes de Mar del Plata en sus dos presentaciones como visitante o un traspié de La Unión frente a Centenario.

Por su parte, Central Entrerriano -ya asegurado en el segundo puesto de la Conferencia Sur- cerrará la fase regular este viernes como local frente a Ciclista, con la mirada puesta en los playoffs.