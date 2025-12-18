Liga Argentina: Dura derrota de Rocamora en territorio bonaerense

Tomás de Rocamora perdió 99 a 68 en su visita a Lanús. El Rojo se ubica último en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet.

Tomás de Rocamora sufrió en la noche del miércoles una dura derrota en una nueva presentación en la fase regular de la Liga Argentina de Básquet. El Rojo perdió 99 a 65 ante Lanús, en un juego correspondiente a la fase regular de la Conferencia Sur.

Con este resultado, el representante del departamento Uruguay prolongó su récord negativo a dos victorias y 10 derrotas, registro que lo posicionó en el último escalón de las posiciones. Por su parte, el Granate, que cortó una serie adversa de dos caídas en serie, optimizó su récord a 7-6 para continuar en el noveno puesto de la tabla.

En una velada de seis hombres en doble dígito anotador, Lanús disfrutó del aporte de Alejo Sacchi, quien la descosió con 17 puntos (3/7 en triples), secundado por Lucas Di Muccio con 15 unidades, 4 rebotes, 3 recuperos y 2 asistencias. En el rincón de los entrerrianos sobresalió Maximiliano Acevedo con 20 tantos y 8 recobres.

El desarrollo de una nueva caída de Rocamora

El cotejo mantuvo paridad durante el primer cuarto, aunque Lanús ya marcó el pulso del juego con las acciones de Henry (6) y los triples de Whitfield (6 pts), además de una buena producción ofensiva (10/21 de tiros de campo). Así, el segmento se clausuró 25-13.

En el segundo capítulo, el Grana estampó una corrida asesina 14-4, con una conexión bestial de Sacchi y Di Muccio, por lo cual se escapó 39-17, a los 5 minutos. Desde ese punto, Rocamora ingresó en un terreno adverso, con desatenciones defensivas. El local estiró su dominio y tomó una renta abultada 51-21, que el Rojo corrigió para retirarse abajo 56-30.

Tras las charlas en vestuarios, el equipo de Anglese no levantó el pie del acelerador, al contrario saltó al parquet con un parcial 15-3, con el que acaparó una brecha impresionante 73-33. Sacchi, Merchant y Henry abastecieron con maniobras de mucha decisión. El cuarto se terminó 82-44.

En el último episodio solo actuó como banco para los juveniles del local y el ímpetu de Acevedo en Rocamora, que encestó 12 puntos en el segmento, todos en la pintura. La atención se direccionó a dilucidar si Lanús alcanzaría la barrera de los 100 puntos, pero se quedó al borde con el definitivo 99-65.

El Rojo, sin descanso en la Liga Argentina

Tomás de Rocamora volverá a escena esta noche en el sur del Área Metropolitana de Buenos Aíres (AMBA). El Rojo se presentará desde las 21.30 en Avellaneda, donde visitará a Racing Club. Esta será la segunda vez en la temporada que el elenco entrerriano enfrentará a la Academia en la presente temporada.

En el primer cruce la victoria quedó en manos de Racing, que se impuso 78 a 74 en el juego disputado en el estadio Julio César Paccagnella.