Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

En una nueva presentación de la Conferencia Sur de la Liga Argentina, los equipos entrerrianos perdieron como visitante ante Provincial y Pergamino Básquet.

En su próxima presentación en la Liga Argentina, tanto el equipo colonense como el uruguayense recibirán a Centenario de Venado Tuerto.

No fue una buena jornada para dos de los tres equipos entrerrianos que participan de la Liga Argentina de Básquet. En una nueva presentación de la Conferencia Sur, tanto La Unión de Colón como Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay cayeron como visitantes.