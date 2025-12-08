No fue una buena jornada para dos de los tres equipos entrerrianos que participan de la Liga Argentina de Básquet. En una nueva presentación de la Conferencia Sur, tanto La Unión de Colón como Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay cayeron como visitantes.
Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora
En una nueva presentación de la Conferencia Sur de la Liga Argentina, los equipos entrerrianos perdieron como visitante ante Provincial y Pergamino Básquet.
8 de diciembre 2025 · 21:59hs
La Unión perdió por 79 a 66 con Provincial de Rosario; mientras que Rocamora fue derrotado por Pergamino Básquet por 84 a 79.
El jueves, a las 21, Rocamora recibirá a Centenario de Venado Tuerto, mismo rival que visitará el viernes, a las 21.30 a La Unión.