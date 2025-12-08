Uno Entre Rios | Ovación | Liga Argentina

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

En una nueva presentación de la Conferencia Sur de la Liga Argentina, los equipos entrerrianos perdieron como visitante ante Provincial y Pergamino Básquet.

8 de diciembre 2025 · 21:59hs
En su próxima presentación en la Liga Argentina

En su próxima presentación en la Liga Argentina, tanto el equipo colonense como el uruguayense recibirán a Centenario de Venado Tuerto.

No fue una buena jornada para dos de los tres equipos entrerrianos que participan de la Liga Argentina de Básquet. En una nueva presentación de la Conferencia Sur, tanto La Unión de Colón como Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay cayeron como visitantes.

La Unión perdió por 79 a 66 con Provincial de Rosario; mientras que Rocamora fue derrotado por Pergamino Básquet por 84 a 79.

Rocamora volverá a jugar este domingo, en Pergamino.

Derrota de Rocamora por la Liga Argentina

La Unión dio el golpe ante un candidato.

La Unión derrotó a Quilmes por la Liga Argentina

El jueves, a las 21, Rocamora recibirá a Centenario de Venado Tuerto, mismo rival que visitará el viernes, a las 21.30 a La Unión.

Liga Argentina La Unión Rocamora Básquet
Los deportistas deberán recorrer los 21 en la Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná.

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

Cuántos kilómetros recorrerá la Selección Argentina en el Mundial 2026

Cuántos kilómetros recorrerá la Selección Argentina en el Mundial 2026

River cortó una racha de 11 participaciones seguidas en la Copa Libertadores

River cortó una racha de 11 participaciones seguidas en la Copa Libertadores

Luis Suárez no seguirá en Inter Miami con Messi y podría volver a Nacional

Luis Suárez no seguirá en Inter Miami con Messi y podría volver a Nacional

