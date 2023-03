Las sedes para el Mundial Sub 20 en Argentina

El Mundial Sub 20 se jugará en la Argentina y AFA preparan las canchas en donde se jugará a competencia en un par de meses.

No estaba en los planes de nadie, pero en cuestión de días se convirtió en una realidad: el Mundial Sub 20 se jugará en la Argentina. De esta manera la Selección Argentina tendrá un cupo para el certamen, luego del mal rendimiento en el Sudamericano, donde el equipo dirigido por Javier Mascherano no había logrado ninguna plaza para la competencia. Ahora ver cuales serán las sedes del Mundial.