Uno Entre Rios | Ovación | Las Leonas

Las Leonas van por su tercer título Mundial

Desde las 11, Las Leonas disputarán la final del certamen ecuménico en Países Bajos ante el combinado anfitrión.

28 de agosto 2026 · 23:05hs
Las Leonas lucharán por traerse el trofeo a Argentina.

Prensa CAH

Las Leonas lucharán por traerse el trofeo a Argentina.

Las Leonas están ante una nueva oportunidad de hacer historia. La Selección argentina enfrentará este sábado a Países Bajos en la final del Mundial de hockey 2026, en una definición que tendrá como escenario al estadio Wagener de Amstelveen, en Países Bajos.

El partido comenzará a las 11 y pondrá frente a frente a dos de los máximos protagonistas del hockey mundial. El encuentro podrá seguirse por ESPN y Disney+.

Las Leonas están en la final del Mundial 2026.

Las Leonas están en la final del Mundial 2026

Las Leonas ahora irán por el pase a la final.

Las Leonas se aseguraron el primer puesto de la Segunda Fase del Mundial

El equipo dirigido por Fernando Ferrara llega a la definición invicto y después de superar a Australia por 1-0 en una semifinal de enorme exigencia. El único gol del encuentro lo marcó Julieta Jankunas en el último cuarto, tras una jugada preparada de córner corto, y Argentina luego debió resistir los ataques australianos para asegurar su lugar en la final.

Ahora, el desafío será todavía mayor. Del otro lado estará Países Bajos, que además de ser local llega como tricampeón mundial vigente. Las neerlandesas consiguieron el pasaje a la definición después de vencer 1-0 a Bélgica en la otra semifinal.

Las Leonas comenzaron el Mundial en el Grupo B, donde igualaron 1-1 ante Estados Unidos y luego consiguieron victorias frente a Alemania y Escocia. En la segunda fase superaron 3-0 a España y empataron sin goles ante Bélgica, resultados que les permitieron terminar en lo más alto de su grupo y avanzar directamente a las semifinales.

En esa instancia apareció Australia, un rival que exigió al máximo al conjunto argentino. La Selección dominó buena parte del encuentro, tuvo varias oportunidades y finalmente encontró el gol en el tramo decisivo. Jankunas apareció para definir una acción preparada y poner el 1-0 que terminó siendo definitivo.

Las Leonas van por su tercer Mundial

La definición ante Países Bajos tendrá además un fuerte componente histórico. Las Leonas disputarán su séptima final mundialista, después de haber alcanzado las anteriores en 1974, 1976, 1994, 2002, 2010 y 2022. Argentina conquistó los títulos de Perth 2002 y Rosario 2010, mientras que en la última edición cayó, justamente, ante Países Bajos.

Por eso, la final en Amstelveen, Países Bajos, tendrá también sabor a revancha para el seleccionado argentino femenino. Países Bajos fue justamente el rival que se quedó con el título en 2022 y ahora volverá a aparecer en el camino de las dirigidas por Fernando Ferrara, aunque esta vez con el agregado de definir el campeonato en territorio neerlandés.

El seleccionado argentino buscará coronar un torneo que lo tuvo siempre entre los protagonistas y conseguir la tercera Copa del Mundo de toda su historia. Para hacerlo deberá superar al equipo más ganador de la competencia y hacerlo en su propia casa. Una tarea díficil, pero no imposible para este sueño albiceleste.

Las Leonas Mundial Países Bajos Hockey sobre césped
Noticias relacionadas
Las Leonas golearon a España y se clasificaron a semifinales.

Las Leonas golearon a España y están en semifinales del Mundial

Copa del Mundo: Las Leonas le ganaron a Escocia y avanzaron de ronda

Copa del Mundo: Las Leonas le ganaron a Escocia y avanzaron de ronda

Los jugadores de Boca festejan el tanto de Belmonte en el final de partido.

Boca Juniors venció a Lanús con un gol en la última jugada y se mete en zona de playoffs

Tarragona figura en Unión. Marcó dos goles.

Unión aplastó a Sarmiento en el inicio de la séptima fecha del Torneo Clausura

Ver comentarios

Lo último

Las Leonas van por su tercer título Mundial

Las Leonas van por su tercer título Mundial

BCRA hilvanó 22 ruedas compradoras y acumuló 14.000 millones de dólares en reservas en ocho meses de 2026

BCRA hilvanó 22 ruedas compradoras y acumuló 14.000 millones de dólares en reservas en ocho meses de 2026

Turismo: valoran las medidas de alivio, pero piden cautela y atención sobre la temporada de verano

Turismo: valoran las medidas de alivio, pero piden cautela y atención sobre la temporada de verano

Ultimo Momento
Las Leonas van por su tercer título Mundial

Las Leonas van por su tercer título Mundial

BCRA hilvanó 22 ruedas compradoras y acumuló 14.000 millones de dólares en reservas en ocho meses de 2026

BCRA hilvanó 22 ruedas compradoras y acumuló 14.000 millones de dólares en reservas en ocho meses de 2026

Turismo: valoran las medidas de alivio, pero piden cautela y atención sobre la temporada de verano

Turismo: valoran las medidas de alivio, pero piden cautela y atención sobre la temporada de verano

El Gobierno nacional anunciará un aumento para sueldos de militares y Fuerzas Armadas

El Gobierno nacional anunciará un aumento para sueldos de militares y Fuerzas Armadas

Paraná reunió a especialistas para debatir políticas públicas ante una sociedad cada vez más longeva

Paraná reunió a especialistas para debatir políticas públicas ante una sociedad cada vez más longeva

Policiales
Federación: declararon culpable a un hombre por abuso sexual gravemente ultrajante

Federación: declararon culpable a un hombre por abuso sexual gravemente ultrajante

La Paz: secuestran tumbera y detienen a un joven tras un tiroteo

La Paz: secuestran tumbera y detienen a un joven tras un tiroteo

Una mujer de Paraná fue engañada por una estafa virtual y entregó 30 millones de pesos

Una mujer de Paraná fue engañada por una estafa virtual y entregó 30 millones de pesos

Gualeguaychú: falleció una mujer víctima del incendio en su vivienda

Gualeguaychú: falleció una mujer víctima del incendio en su vivienda

Detuvieron a una pareja acusada de incendiar una moto en la zona rural del departamento La Paz

Detuvieron a una pareja acusada de incendiar una moto en la zona rural del departamento La Paz

Ovación
Boca Juniors venció a Lanús con un gol en la última jugada y se mete en zona de playoffs

Boca Juniors venció a Lanús con un gol en la última jugada y se mete en zona de playoffs

Las Leonas van por su tercer título Mundial

Las Leonas van por su tercer título Mundial

Argentina XV tendrá como titulares a Diego Correa, Franco Rossetto y Bautista Lescano

Argentina XV tendrá como titulares a Diego Correa, Franco Rossetto y Bautista Lescano

Unión aplastó a Sarmiento en el inicio de la séptima fecha del Torneo Clausura

Unión aplastó a Sarmiento en el inicio de la séptima fecha del Torneo Clausura

Los Leones perdieron y jugarán por el bronce en el Mundial de Hockey

Los Leones perdieron y jugarán por el bronce en el Mundial de Hockey

La provincia
Paraná reunió a especialistas para debatir políticas públicas ante una sociedad cada vez más longeva

Paraná reunió a especialistas para debatir políticas públicas ante una sociedad cada vez más longeva

Paro docente: en su segunda jornada alcanzó el 80% de acatamiento

Paro docente: en su segunda jornada alcanzó el 80% de acatamiento

La Feria en tu Barrio suma un nuevo punto fijo en Plaza Carbó

La Feria en tu Barrio suma un nuevo punto fijo en Plaza Carbó

Diputados preocupados por situación del PAMI Concordia

Diputados preocupados por situación del PAMI Concordia

La Municipalidad de Paraná capacita a emprendedores gastronómicos

La Municipalidad de Paraná capacita a emprendedores gastronómicos

Dejanos tu comentario