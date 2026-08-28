Las Leonas van por su tercer título Mundial

Desde las 11, Las Leonas disputarán la final del certamen ecuménico en Países Bajos ante el combinado anfitrión.

Las Leonas están ante una nueva oportunidad de hacer historia. La Selección argentina enfrentará este sábado a Países Bajos en la final del Mundial de hockey 2026, en una definición que tendrá como escenario al estadio Wagener de Amstelveen, en Países Bajos.

El partido comenzará a las 11 y pondrá frente a frente a dos de los máximos protagonistas del hockey mundial. El encuentro podrá seguirse por ESPN y Disney+.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara llega a la definición invicto y después de superar a Australia por 1-0 en una semifinal de enorme exigencia. El único gol del encuentro lo marcó Julieta Jankunas en el último cuarto, tras una jugada preparada de córner corto, y Argentina luego debió resistir los ataques australianos para asegurar su lugar en la final.

Ahora, el desafío será todavía mayor. Del otro lado estará Países Bajos, que además de ser local llega como tricampeón mundial vigente. Las neerlandesas consiguieron el pasaje a la definición después de vencer 1-0 a Bélgica en la otra semifinal.

Las Leonas comenzaron el Mundial en el Grupo B, donde igualaron 1-1 ante Estados Unidos y luego consiguieron victorias frente a Alemania y Escocia. En la segunda fase superaron 3-0 a España y empataron sin goles ante Bélgica, resultados que les permitieron terminar en lo más alto de su grupo y avanzar directamente a las semifinales.

En esa instancia apareció Australia, un rival que exigió al máximo al conjunto argentino. La Selección dominó buena parte del encuentro, tuvo varias oportunidades y finalmente encontró el gol en el tramo decisivo. Jankunas apareció para definir una acción preparada y poner el 1-0 que terminó siendo definitivo.

Las Leonas van por su tercer Mundial

La definición ante Países Bajos tendrá además un fuerte componente histórico. Las Leonas disputarán su séptima final mundialista, después de haber alcanzado las anteriores en 1974, 1976, 1994, 2002, 2010 y 2022. Argentina conquistó los títulos de Perth 2002 y Rosario 2010, mientras que en la última edición cayó, justamente, ante Países Bajos.

Por eso, la final en Amstelveen, Países Bajos, tendrá también sabor a revancha para el seleccionado argentino femenino. Países Bajos fue justamente el rival que se quedó con el título en 2022 y ahora volverá a aparecer en el camino de las dirigidas por Fernando Ferrara, aunque esta vez con el agregado de definir el campeonato en territorio neerlandés.

El seleccionado argentino buscará coronar un torneo que lo tuvo siempre entre los protagonistas y conseguir la tercera Copa del Mundo de toda su historia. Para hacerlo deberá superar al equipo más ganador de la competencia y hacerlo en su propia casa. Una tarea díficil, pero no imposible para este sueño albiceleste.