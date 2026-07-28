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Este martes se celebra el Día del Árbol Entrerriano

En Entre Ríos, el aromito o espinillo (Vachellia caven) es el árbol emblemático de la provincia, declarado como tal por la Ley Nº 10.996 en 2022.

28 de julio 2026 · 11:15hs
Este martes se celebra el Día del Árbol Entrerriano

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Este martes se celebra el Día del Árbol Entrerriano

Este martes se celebra el Día del Árbol Entrerriano

La provincia celebra este 28 de julio el Día del Árbol Entrerriano, una conmemoración instituida por la Ley Nº 1.476, sancionada en 1901, en homenaje al Colegio del Uruguay Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay.

En ese marco, el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y del área de Bosques Nativos, destacó el papel fundamental que cumplen los árboles nativos en la preservación del ambiente, el desarrollo productivo y la calidad de vida. Su aporte resulta esencial para la regulación del clima, la conservación del agua y los suelos, la biodiversidad y la mitigación del cambio climático.

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Además de su importancia ambiental, el monte nativo entrerriano constituye un sistema silvopastoril natural que integra la producción ganadera con la conservación de los recursos naturales. La presencia de árboles mejora el bienestar animal frente al estrés térmico, favorece la calidad del pastizal y del suelo bajo el dosel, y fortalece la resiliencia de los sistemas productivos frente a períodos de sequía.

Bosques y arbolados

En este contexto, permanece abierta hasta el 30 de septiembre la convocatoria para la presentación de Planes de Manejo y/o Conservación del Bosque Nativo, una herramienta destinada a promover el uso sostenible de estos ecosistemas. Entre las prácticas impulsadas se encuentra el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), que contempla intervenciones como raleos y picadas selectivas para compatibilizar la producción con la conservación del bosque.

La fecha también promueve la educación ambiental y la participación ciudadana en acciones de forestación y cuidado del patrimonio natural. En Entre Ríos, el aromito o espinillo (Vachellia caven) es el árbol emblemático de la provincia, declarado como tal por la Ley Nº 10.996 en 2022. Esta especie nativa, característica del espinal entrerriano, se destaca por su adaptación a las condiciones de la región y por su aporte a la biodiversidad.

Asimismo, la protección y el manejo sustentable de los recursos forestales cuentan con el respaldo de las leyes provinciales Nº 10.284 y Nº 9.663, que promueven la conservación de los bosques y del arbolado. Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca remarcaron que preservar este patrimonio natural requiere del compromiso conjunto del Estado, los productores y la comunidad.

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