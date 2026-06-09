Argentina tiene su último ensayo en la previa al Mundial

En Alabama, la Selección Argentina, con Messi en el banco, se medirá desde las 21.30 con el combinado de Islandia.

La Selección Argentina jugará ante Islandia este martes desde las 21.30 en el Jordan-Hare Stadium, en el marco del último amistoso antes del Mundial 2026 . El equipo dirigido por Lionel Scaloni afronta el último partido preparativo con el objetivo de llegar de la mejor manera al debut con Argelia. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Argentina llega a este encuentro tras vencer 2-0 a Honduras en Texas, en lo que fue el primer amistoso de la delegación desde que arribó a Estados Unidos para encarar la Copa del Mundo, certamen que comenzará este jueves 11 de junio y que tendrá el estreno de la Albiceleste el martes 16.

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Scaloni planifica un once con varios cambios en relación al sábado. La idea es plantar a la base titular que jugará en el Mundial, entre ellos con Lionel Messi, quien dejó atrás la molestia muscular y probablemente sea de la partida para ganar ritmo. Además, el mediocampo se vería renovado con la presencia de los inamovibles Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Por su parte, Islandia viene de caer 1-0 contra Japón en su primer amistoso y buscará dar el golpe ante la Selección Argentina en la previa de la Copa del Mundo, como supo hacerlo en Rusia 2018, cuando le empató al combinado nacional y sorprendió al mundo.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Islandia

Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

La probable formación de Islandia vs. la Selección Argentina

Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

Selección Argentina vs. Islandia, por un amistoso: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 21.30.

TV: TyC Sports.

Arbitro: a confirmar.

Estadio: Jordan-Hare Stadium, Alabama.