Lanús superó a Arsenal, con el regreso de Sand al gol

Apenas inició el encuentro, tras un cruce de Facundo Pons con Luciano Boggio, el réferi sancionó infracción, a pesar de que no hubo falta clara. Todos los futbolistas de la visita protestaron contra el juez. Y, de esa jugada, llegó el primero del Grana: Diego Braghieri conectó y abrió el marcador para los locales.

Desde entonces, la visita tuvo la iniciativa y generó algunas aproximaciones, buscando el empate. La oportunidad más clara fue un remate de Facundo Pons que salvó Lucas Acosta. Luego, también Lucas Souto tuvo su chance: un cabezazo que pasó cerca del travesaño.

Cuando finalizaba el primer tiempo, Tiago Banega le dio un planchazo a Tomás Belmonte dentro del área. En ese momento, el árbitro no sancionó penal, pero fue advertido desde el VAR para que revise la jugada. Finalmente, el juez cobró infracción. Leandro Díaz fue el encargado desde los doce pasos y anotó el 2-0 para Lanús.

Ya en el segundo tiempo, a los 16 minutos, se dio otra de las jugadas polémicas del encuentro: tras un rebote de Lucas Acosta, la pelota dio en la mano de José Canale. Delfino no consideró que fue penal y tampoco lo advirtieron desde el VAR, a pesar de la protesta de todo Arsenal.

Lanús vs. Arsenal: Delfino dijo que no pero finalmente cobró penalLanús vs. Arsenal por Liga Profesional: gol de José Sand (3-0)

Los visitantes tuvieron la inciativa, pero no generaron tantas chances peligrosas. Y, cuando faltaban 5 minutos, bajaron a Franco Orozco dentro del área y el árbitro cobró infracción (tardó en marcarlo). José Sand, el goleador histórico e ídolo del Granate, lo cambió por gol y sentenció la historia: volvió a convertir un tanto después de cinco meses. Fue el 3-0 final para el local, que llegó a 17 puntos y quedó a 4 de River, líder del campeonato.