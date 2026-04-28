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Lanús venció a Liga de Quito y alcanzó la cima del Grupo G

Lanús se impuso 1 a 0 a Los Albos con el gol de Agustín Cardozo a los 73' y se reacomodó en la zona como puntero.

28 de abril 2026 · 21:19hs
Lanús ganó de local.

Lanús ganó de local.

Lanús venció 1-0 a Liga de Quito en el estadio Néstor Díaz Pérez por la tercera fecha de la Copa Libertadores y alcanzó la cima del grupo G. Comparte el liderato con los ecuatorianos, ambos con seis puntos. Mirassol (3) y Always Ready (0) completarán la jornada este miércoles a las 19 en Brasil.

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Lo que dejó el partido jugado en Lanús

El Granate fue el dominador del primer tiempo en La Fortaleza. El elenco de Mauricio Pellegrino tuvo la tenencia de la pelota y sus principales avances ocurrieron con remates desde afuera del área. Antes de completar los primeros 10 minutos, Eduardo Toto Salvio forzó dos atajadas del arquero Gonzalo Valle y, cruzando el umbral de la media hora de juego, Marcelino Moreno estrelló su remate a distancia en el travesaño.

Lanús empató de local.

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El cuadro del Sur se marchó al entretiempo con la deuda pendiente de la eficacia frente a un rival que siempre esperó en su campo, a la espera de lo que pudiese hacer su gran figura en la ofensiva, Deyverson.

Cabe remarcar que Los Albos llegaron a este duelo con puntaje ideal gracias a sus victorias contra Always Ready 1-0 en Bolivia y 2-0 ante Mirassol en Ecuador. Estos resultados le dieron aire en el plano continental, a diferencia de su floja actualidad en la esfera local: marcha octavo con 14 unidades, a 11 del puntero Independiente del Valle. De hecho, cayó 1-0 en su último partido ante Emelec como visitante, algo que lo dejó fuera de los puestos de clasificación al hexagonal final.

El dueño de casa buscó extender esa buena actualidad al trámite contra Liga de Quito, pero la segunda parte se destacó por espacios opacos de juego, sin conexión en las áreas y pocas ocasiones para mencionar. Se registró únicamente un tímido remate de Deyverson a las manos de Nahuel Losada al inicio del complemento.

La monotonía continuó hasta que Pellegrino movió el banco. Agustín Cardozo ingresó a los 71′ en lugar de Felipe Peña Biafore y, a los 73′, el propio Cardozo aprovechó un centro pasado de Marcelino Moreno al segundo palo para ejecutar una impecable volea con pierna derecha a la red. El Granate pudo ampliar la cuenta con un disparo de Moreno, pero el guardameta Valle dejó la ventaja mínima en el marcador.

Lanús Liga de Quito Grupo Copa Libertadores
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