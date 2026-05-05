Always Ready borró de la cancha a Lanús: lo goleó en Bolivia

Lanús perdió 4 a 0 ante los bolivianos en un partido para el olvido. Fue por el Grupo G de la Copa Libertadores.

lways Ready goleó este martes por la noche 4-0 a Lanús por el Grupo G de la Copa Libertadores en el Estadio Municipal El Alto, ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y es clave para el elenco argentino. Fue una dura derrota del conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino frente al equipo boliviano.

Sin embargo, los locales se hicieron fuertes y siguieron buscando. Hicieron mérito para ponerse en ventaja y Richet Gómez lo vio adelantado a Losada y su remate desde más de 30 metros abrió el marcador.

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En el amanecer del complemento Always Ready golpeó otra vez y sorprendió Joel Amoroso que recibió solo para fusilar a Losada.

En el final llegó el cuarto tanto que decoró el resultado. Marcelo Suarez sacó un zurdazo desde afuera del área y la pelota se le escurrió en sus manos a Losada.

Con esta caída, Lanús queda con 6 puntos al igual que Liga de Quito que es primero por diferencia de gol. Con las mismas unidades se ubica Marissol de Brasil que este jueves recibirá a los ecuatorianos a las 19.

Lo que sigue para Lanús y lways Ready

En la próxima fecha del certamen internacional, Lanús deberá visitar a la Liga de Quito de Ecuador, el miércoles 20 de mayo, desde las 21:30. En tanto, Always Ready recibirá a Mirassol el martes 19/5, a partir de las 21.