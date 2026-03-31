La UAR dio a conocer el fixture del Torneo del Interior B El Torneo del Interior B se jugará desde el 25 de abril hasta el 26 de septiembre. Rowing jugará ante CRAI, Natación y Gimnasia y Cardenales RC. 31 de marzo 2026 · 18:17hs

Prensa Rowing Rowing tendrá su segunda participación en el Torneo del Interior B.

La Unión Argentina de Rugby (UAR) dio a conocer el fixture del Torneo del Interior B, el segundo estamento del certamen más federal del rugby argentino. El torneo se iniciará el 25 de abril y se extenderá hasta el 26 de septiembre con las reválidas.

La primera fecha se disputará el sábado 25 de abril, la segunda el sábado 30 de mayo y la tercera el sábado 27 de junio. Los cuartos de final se disputarán el sábado 25 de julio, las semifinales el sábado 1 de agosto y la final el sábado 12 de septiembre. En tanto que las reválidas serán el sábado 26 de septiembre.

Comienza el Torneo del Interior Se jugó la segunda fecha del certamen de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines

El Paraná Rowing Club, el único representante de la Unión Entrerriana de Rugby (UER), tendrá su segunda participación en la competencia nacional. El Remero disputará dos partidos de local y uno de visitante. Debutará recibiendo a CRAI de Santa Fe, viajará hasta Tucumán para enfrentar a Natación y Gimnasia y luego será anfitrión de Cardenales RC de Tucumán. El fixture del Torneo del Interior B Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Union Argentina de Rugby (@unionargentina)