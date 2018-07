La selfie: Martín Gentile

—De River y de Atlético Paraná.

—¿Un club?

—Atlético Paraná porque es el lugar donde trabajo y es como mi segunda casa.

—¿Una cancha?

—La de Paraná porque es la que tengo a cargo y estoy todos los días. Después hay varias más como Altos del Paracao, Ceberpa, Sportivo en su momento, Unión de Sunchales, Unión de Crespo. Los campos son todo para mi y todos los laburo de la misma manera, pero Paraná es mi lugar.

—¿Un campo de juego?

—Conozco varios y me gustan el de Colón, Unión, River, San Lorenzo y el mío por supuesto.

—¿Un técnico?

—Tres: por lo que logró deportivamente, Edgardo Cervilla; por lo carismático y buena persona, el Indio Ortiz, y por amistad el Tincho Benítez. Es un amigo y excelente persona.

—¿Cuál fue el mejor jugador que pisó tu campo?

—Y...por la actualidad, Tagliafico cuando vino con Independiente a entrenar.

—¿Cuál fue el Mundial que más te gustó?

—El Mundial de 2014. Fue el que más me marcó y fue una de las primeras finales que vi desde grande.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El gol de David Dri a Unión Villa Krausse que nos dio la posibilidad de ir a los penales y luego logramos el ascenso al Torneo Federal A.

—¿A quién te gustaría meterle un caño?

—Si fuera jugador profesional, a Gago. Se va a recalentar, ja.

—¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos?

—Messi, Del Potro, Nalbandián, Paretto y Maravilla Martínez.

—¿Y tres del mundo?

—Messi, Cristiano Ronaldo y Usain Bolt.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—El asado y el mantenimiento del campo de juego.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Me gusta tocar la guitarra, ir a pescar, estar en la costa. Me gusta venir a regar la cancha cuando estoy solo.

—¿Qué es lo peor que le pueden hacer a tu campo de juego?

—Lo peor que te puede pasar es que los arqueros te marquen las áreas. El arquero profesional no debería marcar el área. Lo hacen todo, te rompen el campo y no tenés como arreglarlo.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A las arañas y las víboras.

—¿Qué cosas te sacan?

—Las injusticias, las chicanas continuas, la mentira y no me gusta que me boludeen.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Ver a mi hija Malena bailar. Me hace reír porque me pongo a pensar lo que hacía yo a los 9 años y la verdad es que nunca me hubiese movido como ella.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Tenía un 147 hermoso y lo cambié por un 128 modelo 71 detonado. Le gasté más plata que lo valía el 147 que era 88. Fui para atrás. Lo peor es que tenía una selva dibujada a mano en todo el lateral. Un horror.

—¿Cocinás?

—Sí, los fines de semana. El asadito de los domingos.

—¿Una comida?

—Todas, no soy delicado. Lo único que no me gusta es la polenta seca. Mi mamá me hacía cuando era chico y no la comía.

—¿Un postre?

—Isla flotante.

—¿Una bebida?

—El Fernet con Coca.

—¿Qué música escuchás? —Cumbia, folclore, escucho de todo. —¿Una banda, grupo o solista? —Pastor de los Santos. —¿Una película o serie? —La Pasión de Cristo. —¿Una ciudad? —Paraná. —¿Un lugar para vivir? —Paraná. —¿Un barrio de Paraná? —El barrio de mi infancia, el presidente Perón. —¿Un viaje? —A Jujuy de vacaciones con mi familia. Fuimos a la casa del canchero de Gimnasia. —¿Pegan onda entre todos los cancheros?

—Sí, tenemos grupos de whatsapp. Uno se llama Cancheros que es el de los cursos, otro se llama Cancheros Sin Fronteras porque que hay de todo el mundo y el otro los Casper. Esos son todos unos plagas. Está el canchero de Unión, Colón, Gimnasia de Concepción del Uruguay y varios de la zona.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—El Calafate y las Cataratas.

—¿Un hombre?

—Mi viejo, Elio

—¿Una mujer?

—¿Una sola?

—Está bien, las que quieras.

—Mi señora Soledad, mi hija Malena, mi mamá María Cristina y mi abuela Olidia.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular? —El de Holan, técnico de Independiente, tengo de Gerardo Albornoz, encargado del predio de AFA. Fue el que preparó el campo en Rusia para la Selección y después ingenieros de Europa que trabajan en el Real Madrid o el Barcelona. —¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor? —Tengo siete y el mejor es el de los Casper. —¿Si te obligaran a salir de un grupo de cuál saldrías y por qué? —De uno que tuve en Buenos Aires cuando estaba en la marina. Está lleno de videos de todas cosas y por ahí mi nena me agarra el teléfono. —¿Si te dieran a elegir cuatro nombres libres para armar un grupo de whatsapp a quién elegirías? —Mi tía Silvia, mi concuñado Santiago, mi papá Elio, mi abuelo Alejandro. Son personas que ya no están y me marcaron en mi vida. —¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde ? —Con mi familia en la nieve o en El Calafate.





El canchero que marca la diferencia

Martín Gentile nació el 12 de septiembre de 1984 en Paraná. Jugó al sóftbol en Talleres y al fútbol . Con la pelota tuvo un paso por Palermo y luego se fue a Atlético Paraná donde jugó hasta los 14 años. Hace siete años comenzó a trabajar en el Club Paraná en la gestión de José Cáceres. Comenzó cortando tickets en el ingreso a la cancha. Fue sereno, encargado de la pileta y camillero durante los partidos de la Primera y la local. Luego de pasar por todas las áreas comenzó a regar la cancha con Panelli, el anterior canchero. Luego se animó a pedirle el tractor para cortar el césped y ahí nació su amor por el campo de juego. Aprendió a marcar la cancha y hoy hace todo el mantenimiento del campo de juego del Pedro Mutio, uno de los mejores campos de juego de país. Martín le dedica horas: hace fertilizado, control de maleza, control de hongos, aireación. Controla la dureza, la jugabilidad, el rodaje. Todo un especialista.