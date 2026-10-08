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La Selección Argentina Sub-17 goleó a China y se consagró campeona de la Vertex Cup

Los dirigidos por Diego Placente se impusieron 3-0 ante China y se quedaron con el título en el cuadrangular amistoso preparatorio para la Copa del Mundo de la categoría.

8 de octubre 2026 · 13:30hs
La Selección Argentina Sub-17 goleó a China y se consagró campeona de la Vertex Cup

La Selección Argentina Sub-17 goleó a China y se consagró campeona de la Vertex Cup

La Selección Argentina Sub-17 se consagró campeona de la Vertex Cup tras golear 3-0 a China en la última fecha. El torneo amistoso que se desarrolló en Londres sirvió como preparación para la Copa del Mundo de la categoría que se celebrará en Catar.

Los dirigidos por Diego Placente hicieron pesar su jerarquía a lo largo del encuentro disputado en el The SkyEx Community Stadium y se impusieron ante el combinado asiático gracias a los goles de Tobías Goytía, Alan Alcaraz, de penal, y Emiliano Barrionuevo.

La Selección Argentina Sub-17 goleó a China y se consagró campeona de la Vertex Cup

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Vale la pena recordar que la Albiceleste había comenzado su camino en este cuadrangular internacional con un empate 2-2 ante México, al que luego superó 4-3 por penales.

En la segunda jornada protagonizó una heróica remontada frente a Tanzania: perdía 2-0 y se impuso 3-2 con el gol en el último minuto de Tobías Goytía, el volante de 17 años al cual River blindó con una cláusula de 100 millones de dólares. La goleada ante China les permitió a los juveniles argentinos quedarse con el trofeo.

Tras el título obtenido, la Sub 17 se marcha con buenas sensaciones de Londres y continúa con su preparación para la Copa del Mundo de la categoría, que se celebrará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre en Catar. Argentina integrará el grupo C junto a Australia, Mozambique y Dinamarca.

Selección Argentina China Diego Placente Copa del Mundo
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