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Confirmado: Lionel Scaloni seguirá hasta 2030 en la Selección Argentina

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó la continuidad de Lionel Scaloni al mando del combinado Albiceleste.

12 de noviembre 2026 · 16:06hs
Lionel Scaloni ganó un Mundial

Lionel Scaloni ganó un Mundial, dos Copas Américas y una Finalissima dirigiendo a la Albiceleste.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, confirmó la continuidad del entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni hasta el Mundial 2030. "Es un día muy especial para toda la familia del Fútbol Argentino, vamos a anunciar la continuidad de Lionel Scaloni al frente del cuerpo técnico de la Selección Argentina", expresó el dirigente.

Y agregó: "Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico del Gringo Lionel Scaloni por el período 27 al 30 al mando de la Selección argentina. Es una alegría para todos los que componen el Comité Ejecutivo de la AFA como para todos los argentinos y las argentinas".

"Es un anuncio importantísimo. Son ocho años más cuatro más, se va a convertir en el técnico de esta asociación con más Mundiales dirigidos y él va a tener la responsabilidad de dirigir tres", completó el presidente de AFA.

A su lado en la sala, Scaloni se mostró ilusionado con esta renovación: "Agradecer al Presidente y todo el mundo de la AFA por confiar en mí, es lo que queríamos todos en este momento".

Y agregó, con pesar, que Walter Samuel no seguirá en su equipo ya que iniciará su carrera como entrenador en solitario, por lo que continuará con el paranaense Roberto Ayala a su lado.

El Chiqui Tapia habló sobre la lesión del Dibu Martínez

"Martín (Tocalli) hablará con Emiliano (Martínez) para ver si está en condiciones de jugar mañana", aseguró el entrenador sobre el arquero, quien se está entrenando con un elemento en la mandíbula tras su operación.

El 17 de octubre de 2026, "Dibu" sufrió una fractura de mandíbula y maxilar jugando para el Chelsea contra el Everton, tras un fuerte choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite, del que fue operado de urgencia ese mismo día y, tras casi un mes de recuperación, ya recibió el alta médica para volver a jugar utilizando una máscara facial protectora.

Qué dijo sobre los nuevos jugadores y la motivación a seguir

"Hemos analizado y vemos que hay muchos jugadores, hay material y se puede seguir compitiendo", expre´so Scaloni, algo que tomó como motivación para seguir al frente del equipo.

Y aseguró que el estilo de juego será similar: "La idea de juego va a ser similar, porque tenemos jugadores que juegan con el mismo porte y es de la forma que nos gusta a nosotros. Han habido apariciones muy lindas".

La 10 de la Selección Argentina no la va a usar nadie hasta nuevo aviso

Tras la partido de Lionel Messi, el entrenador reveló que nadie va a usar el mítico número hasta que desde el reglamento se lo obliguen: "En este partido no va a usar nadie la 10, hasta que no sea obligatoria no vamos a pensar en eso, no es algo que me preocupe".

Lionel Scaloni Selección Argentina Chiqui Tapia Fútbol
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