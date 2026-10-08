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El nuevo mensaje de Messi tras su despedida de la Selección: "Gracias Argentina"

Luego de cerrar su ciclo con la Selección, Messi compartió un sentido mensaje y regresó a Estados Unidos para continuar su carrera en Inter Miami.

8 de octubre 2026 · 10:39hs
El nuevo mensaje de Messi tras su despedida de la Selección: Gracias Argentina.

El nuevo mensaje de Messi tras su despedida de la Selección: "Gracias Argentina".

Lionel Messi volvió a expresarse después de su emotiva despedida de la Selección argentina y compartió un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales. El capitán publicó este jueves una foto en la que sostiene la camiseta especial diseñada para el homenaje y dejó una frase que resume sus sensaciones tras la noche vivida en el estadio Monumental.

"Ya está todo dicho. Y ahora, todo está hecho. Y las únicas palabras que me salen del corazón son: Gracias Argentina", escribió Messi en su cuenta de Instagram, en referencia al partido que disputó el pasado martes ante Benín, en el que recibió un reconocimiento por el cierre de su ciclo con la Albiceleste.

LEER MÁS: La emotiva carta de Messi tras su despedida de la Selección Argentina

"Gracias Argentina": el emotivo mensaje de Messi tras su despedida de la Selección

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A los 39 años, el capitán tuvo una despedida inolvidable ante su público. Messi marcó uno de los goles del triunfo 3-0 frente a Benín y fue homenajeado antes y después del encuentro, en una noche cargada de emoción en el Monumental.

Con su etapa en la Selección ya cerrada, el futuro inmediato del rosarino estará nuevamente en Inter Miami. Messi regresó durante la madrugada a Estados Unidos para reincorporarse al plantel del conjunto de Florida, que volverá a competir luego del parate de la MLS por la fecha FIFA.

El equipo dirigido en la MLS viene de perder 2-1 ante Columbus Crew el domingo 27 de septiembre, en un encuentro en el que Messi marcó el empate parcial. El descanso por la fecha FIFA le permitió al delantero viajar a la Argentina y participar de su despedida con la Selección.

Ahora, Messi tiene previsto continuar su carrera en Inter Miami. El capitán mantiene contrato con el club estadounidense hasta diciembre de 2028, por lo que, si sostiene su decisión, seguirá jugando en la MLS durante las próximas temporadas y podría disputar partidos con el equipo hasta después de cumplir los 40 años.

Así, mientras deja atrás su ciclo con la camiseta argentina, el 10 encara una nueva etapa de su carrera profesional con Inter Miami, donde buscará mantenerse en el máximo nivel y extender su trayectoria en el fútbol estadounidense.

Lionel Messi Selección Argentina Inter Miami
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