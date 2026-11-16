Chiqui Tapia le respondió a Di Carlo tras el reclamo del arbitraje en el último superclásico

Chiqui Tapia, rechazó las acusaciones de River sobre el arbitraje y apuntó a las decisiones futbolísticas del equipo en el superclásico.

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, salió al cruce de las declaraciones de Stefano Di Carlo, presidente de River, quien había apuntado directamente contra la conducción del fútbol argentino por el arbitraje del último Superclásico, en el que el conjunto de Núñez cayó por 1 a 0 frente a Boca.

La polémica se desató luego de que el dirigente millonario calificara como "desastroso" el desempeño arbitral y escribiera en su cuenta de X (ex Twitter) un mensaje sin filtros: "Cuando los errores favorecen siempre a los mismos, dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos".

La respuesta de Chiqui Tapia

Ante la consulta sobre estos dichos, el titular de la AFA evitó la confrontación personal en primera instancia y apeló a su rol institucional: "Yo tengo que defender a todas las instituciones por igual, piensen o no como yo. Porque mi función es conducir el fútbol. Y yo, para conducir, lo tengo que hacer con todos. No creo que estemos arruinando al fútbol, porque si no, el fútbol no sería lo que es”, indicó Tapia, en declaraciones a Dominbord.

Lejos de esquivar el debate deportivo, Tapia cuestionó el análisis realizado desde Núñez y apuntó directamente contra las decisiones futbolísticas del equipo en el clásico, mencionando incluso la inclusión del juvenil Lucas Silva en el mediocampo (quien debió ser reemplazado en el entretiempo) y las situaciones de gol desperdiciadas.

"¿Perjudicaron a River dicen? Hablemos de fútbol. De sus planteos y la formación", disparó el mandatario, y redobló la apuesta con crudeza: "Cuando errás un gol abajo del arco, no es mi culpa. Si ponés a un pibe de 18 años en el medio, no es mi culpa".

Para el presidente de la AFA, el club debe revisar su propio rendimiento antes de responsabilizar a terceros por el resultado: "Si vamos a hablar de fútbol, tenemos que hablar de todo, de los planteos y de los errores propios. Hay que hacer un mea culpa sobre el clásico. No puede ser que siempre pierdan por los árbitros o por el presidente de la AFA. Yo no pateo los penales".

Cero problemas con Di Carlo

Por otra parte, en el plano institucional, Tapia reconoció la legitimidad de Di Carlo al frente de River, aunque marcó las diferencias de criterio y le lanzó una invitación directa a competir políticamente dentro de la casa madre del fútbol argentino.

"Con Di Carlo, cero problema. Es presidente de uno de los clubes más importantes del fútbol argentino y no lo discuto: lo eligieron los socios. Tiene su forma de pensar y yo la mía. Nos juntaremos si le interesa hablar. Yo hablo con todos", sostuvo.

Sin embargo, acto seguido defendió los nueve años de su ciclo, el formato de los torneos locales y los logros obtenidos por la Selección Argentina para marcarle la cancha al dirigente: "Yo soy la gestión del fútbol argentino que más títulos ganó con la Selección. A mí me votaron los dirigentes, si no le gusta que haga una lista en AFA y se postule".