La Selección Argentina se enfrenta ante el campeón del mundo

A las 4.30 de este domingo, la Selección Argentina se medirá con Italia, por los octavos de final del Mundial que se desarrolla en Filipinas.

Con el paranaense Luciano Vicentín como una de las figuras, la Selección Argentina va por un lugar en cuartos de final.

La Selección Argentina de vóley , con el paranaense Luciano Vicentín como una de sus principales figuras, se metió en los octavos de final del Mundial que se lleva a cabo en Filipinas y se medirá ni más ni menos que ante el último campeón del mundo, Italia.

El encuentro será este domingo por la madrugada, a partir de las 4.30 (hora de Argentina) y la sede será el Mall of Asia Arena de la ciudad de Manila, que tiene capacidad para 20 mil espectadores. El encuentro se podrá ver a través de DSports y VBTV.

Los dirigidos por Marcelo Méndez consiguieron la clasificación luego del triunfazo en cinco sets ante Francia, la actual bicampeona olímpica, que le permitió al combinado Albiceleste terminar en la primera posición del Grupo C. Previamente, había derrotado a Finlandia (3-2) y a Corea del Sur (3-1).

Italia, por su parte, consiguió la clasificación luego de quedar segunda en el Grupo F, producto de los triunfos ante Argelia y Ucrania y la sorpresiva derrota frente a Bélgica.

La Selección Argentina va por el batacazo

Este encuentro representará un verdadero desafío para la Selección Argentina, ya que Italia es uno de los equipos con mayor crecimiento en los últimos años y prueba de esto en la semifinal alcanzada en los Juegos Olímpicos de París 2024 y la final en la Nations League 2025, donde fue superada por Polonia.

La mejor actuación histórica de la Argentina en un Mundial de Vóley fue el tercer puesto obtenido en 1982, cuando el certamen se disputó en, justamente, en nuestro país.