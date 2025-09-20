Uno Entre Rios | Ovación | Selección Argentina

La Selección Argentina se enfrenta ante el campeón del mundo

A las 4.30 de este domingo, la Selección Argentina se medirá con Italia, por los octavos de final del Mundial que se desarrolla en Filipinas.

20 de septiembre 2025 · 20:15hs
Con el paranaense Luciano Vicentín como una de las figuras

Con el paranaense Luciano Vicentín como una de las figuras, la Selección Argentina va por un lugar en cuartos de final.

La Selección Argentina de vóley, con el paranaense Luciano Vicentín como una de sus principales figuras, se metió en los octavos de final del Mundial que se lleva a cabo en Filipinas y se medirá ni más ni menos que ante el último campeón del mundo, Italia.

El encuentro será este domingo por la madrugada, a partir de las 4.30 (hora de Argentina) y la sede será el Mall of Asia Arena de la ciudad de Manila, que tiene capacidad para 20 mil espectadores. El encuentro se podrá ver a través de DSports y VBTV.

Subiabre es una de las piezas claves de Argentina.

Mundial Sub 20: la complicación de Ian Subiabre en River que podría dejarlo afuera

Diego Placente junto a su ayudante en la Selección Argentina, Facundo Quiroga.

La lista de la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial de Chile

Los dirigidos por Marcelo Méndez consiguieron la clasificación luego del triunfazo en cinco sets ante Francia, la actual bicampeona olímpica, que le permitió al combinado Albiceleste terminar en la primera posición del Grupo C. Previamente, había derrotado a Finlandia (3-2) y a Corea del Sur (3-1).

Italia, por su parte, consiguió la clasificación luego de quedar segunda en el Grupo F, producto de los triunfos ante Argelia y Ucrania y la sorpresiva derrota frente a Bélgica.

La Selección Argentina va por el batacazo

Este encuentro representará un verdadero desafío para la Selección Argentina, ya que Italia es uno de los equipos con mayor crecimiento en los últimos años y prueba de esto en la semifinal alcanzada en los Juegos Olímpicos de París 2024 y la final en la Nations League 2025, donde fue superada por Polonia.

La mejor actuación histórica de la Argentina en un Mundial de Vóley fue el tercer puesto obtenido en 1982, cuando el certamen se disputó en, justamente, en nuestro país.

Selección Argentina Italia Luciano Vicentín vóley
Noticias relacionadas
dolor en el periodismo deportivo: murio walter saavedra

Dolor en el periodismo deportivo: murió Walter Saavedra

El paranaense Luciano Vicentín (con la 17) es una de las figuras de la Selección Argentina.

La Selección Argentina juega ante Francia un duelo clave por la clasificación a octavos de final

Echeverri, también afuera: se define la lista de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

Echeverri, también afuera: se define la lista de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

Ángel Di María se la lleva ante Ayrton Costa.

Boca Juniors y Rosario Central empataron 1 a 1 en Arroyito

Ver comentarios

Lo último

Unión igualó ante Independiente Rivadavia y quedó como único puntero de la Zona A

Unión igualó ante Independiente Rivadavia y quedó como único puntero de la Zona A

Crespo: intervención judicial por el video de la estación de servicios

Crespo: intervención judicial por el video de la estación de servicios

Cristiano Ronaldo, cada vez más cerca de los mil goles: doblete en la goleada de Al-Nassr

Cristiano Ronaldo, cada vez más cerca de los mil goles: doblete en la goleada de Al-Nassr

Ultimo Momento
Unión igualó ante Independiente Rivadavia y quedó como único puntero de la Zona A

Unión igualó ante Independiente Rivadavia y quedó como único puntero de la Zona A

Crespo: intervención judicial por el video de la estación de servicios

Crespo: intervención judicial por el video de la estación de servicios

Cristiano Ronaldo, cada vez más cerca de los mil goles: doblete en la goleada de Al-Nassr

Cristiano Ronaldo, cada vez más cerca de los mil goles: doblete en la goleada de Al-Nassr

La Selección Argentina se enfrenta ante el campeón del mundo

La Selección Argentina se enfrenta ante el campeón del mundo

Gabriel Batistuta se escapó a Entre Ríos para un día de golf

Gabriel Batistuta se escapó a Entre Ríos para un día de golf

Policiales
Crespo: intervención judicial por el video de la estación de servicios

Crespo: intervención judicial por el video de la estación de servicios

Nogoyá: una mujer fue declarada culpable como coautora del asesinato de una docente

Nogoyá: una mujer fue declarada culpable como coautora del asesinato de una docente

Jorge Julián Christe sale del penal y vuelve a su domicilio

Jorge Julián Christe sale del penal y vuelve a su domicilio

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Ovación
Unión igualó ante Independiente Rivadavia y quedó como único puntero de la Zona A

Unión igualó ante Independiente Rivadavia y quedó como único puntero de la Zona A

Cristiano Ronaldo, cada vez más cerca de los mil goles: doblete en la goleada de Al-Nassr

Cristiano Ronaldo, cada vez más cerca de los mil goles: doblete en la goleada de Al-Nassr

La Selección Argentina se enfrenta ante el campeón del mundo

La Selección Argentina se enfrenta ante el campeón del mundo

Estudiantes de Paraná se quedó sin final tras caer por 33-24 ante Marista

Estudiantes de Paraná se quedó sin final tras caer por 33-24 ante Marista

Gabriel Batistuta se escapó a Entre Ríos para un día de golf

Gabriel Batistuta se escapó a Entre Ríos para un día de golf

La provincia
Microcréditos para emprendedores: la provincia firmó convenios con 16 localidades

Microcréditos para emprendedores: la provincia firmó convenios con 16 localidades

Crespo: fuerte repudio al video grabado en estación de servicio en que simulan el secuestro de una mujer

Crespo: fuerte repudio al video grabado en estación de servicio en que simulan el secuestro de una mujer

Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Día Mundial del Donante de Médula Ósea: 314.000 argentinos forman parte del Registro global

Día Mundial del Donante de Médula Ósea: 314.000 argentinos forman parte del Registro global

SMN: se elevó a naranja el nivel de alerta por tormentas para Entre Ríos

SMN: se elevó a naranja el nivel de alerta por tormentas para Entre Ríos

Dejanos tu comentario