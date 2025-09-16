Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Con Luciano Vicentín como figura Argentina celebró su segundo triunfo en el Mundial

La selección argentina quedó a un paso de avanzar a octavos de final al derrotar 3-1 a Corea del Sur. El paranaense Luciano Vicentín anotó 20 puntos.

16 de septiembre 2025 · 12:02hs
Con Luciano Vicentín como figura Argentina celebró su segundo triunfo en el Mundial

Prensa FEVA

Con una gran actuación del paranaense Luciano Vicentín la selección argentina le ganó a Corea del Sur en su segunda presentación por el Mundial de Vóley 2025 que se lleva a cabo en Filipinas, Cib esta victoria quedó muy cerca de la clasificación a los octavos de final.

Embed

Los dirigidos por Marcelo Méndez, que en la primera fecha le ganaron al Finlandia, con una gran remontada, se impusieron por 3 sets a 1 con parcial de 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18, en lo que fue una muy sólida actuación, ante el conjunto asiático.

En Argentina hay más de 4.000 casos de cáncer de tiroides por año

En Argentina hay más de 4.000 casos de cáncer de tiroides por año

por que shell vende una refineria y 700 estaciones en argentina

Por qué Shell vende una refinería y 700 estaciones en Argentina

La gran figura albiceleste fue Pablo Kukartsev, quien se despachó con 21 puntos, uno más que Luciano Vicentin, aunque este último también se lució con cinco bloqueos a lo largo del encuentro.

La victoria de Argentina

El partido comenzó con dos parciales muy parejos, que se definieron por detalles mínimos y que terminaron en un set por lado. Sin embargo, el combinado nacional empezó a inclinar la balanza a su favor al quedarse con el tercer set con relativa comodidad.

Ya en el cuarto set, y con mucha más confianza, los jugadores argentinos pasaron por arriba a los coreanos para conseguir un contundente 25-18 y sentenciar el encuentro.

De esta manera, los dirigidos por Méndez tienen un pie y medio en los octavos de final de este Mundial que estrena un nuevo formato, donde avanzan los dos mejores de cada grupo, ya que en su presentación le dieron vuelta un partido durísimo a Finlandia en el que comenzaron con una desventaja de 2-0 en sets.

El panorama de la Albiceleste en el Mundial de Vóley

Pese a los dos triunfos conseguidos, la selección argentina aún no se aseguró la clasificación a los octavos de final, ya que Francia, que debía ganarle a Finlandia, cayó en cinco sets (25-19, 17-25, 29-27, 21-25 y 15-9).

Este resultado deja a la Albiceleste en la primera posición del Grupo C con 5 puntos, mientras que Francia tiene 4 y Finlandia 3.

La próxima presentación de la Argentina en el Mundial de Vóley será este jueves 18 a las 7, cuando cierre su participación en el Grupo C ante Francia. Si la Albiceleste gana ese juego, se asegura la primera posición. Si pierde en cinco sets conseguirá la clasificación.

En cambio si pierde en tres o cuatro sets y Finlandia gana en tres o cuatro sets, queda eliminada Mientras que si pierde en tres o cuatro sets y Finlandia gana en cinco sets, conseguirá la clasificación.

Argentina Luciano Vicentín Mundial de Voley
Noticias relacionadas
El equipo de Argentina en la previa al debut.

Argentina debuta este sábado en el Mundial de Vóley ante Finlandia: todo lo que hay que saber

La Asamblea General de la ONU avaló la solución de dos Estados para el conflicto entre Israel y Palestina. Argentina votó en contra junto a Israel y Estados Unidos 

ONU avaló la solución de dos Estados y Argentina votó en contra

argentina saco ventajas en la copa davis

Argentina sacó ventajas en la Copa Davis

Preocupa la situación de los docentes

Día del Maestro: Argentina se ubica entre los últimos puestos en el Índice Global de Estatus Docente

Ver comentarios

Lo último

El presidente de Chacarita estalló contra sus jugadores

El presidente de Chacarita estalló contra sus jugadores

Concordia: una vaca apareció en la zona céntrica y se metió en una librería

Concordia: una vaca apareció en la zona céntrica y se metió en una librería

Independiente llegó a un acuerdo con Gustavo Quinteros para que sea el DT

Independiente llegó a un acuerdo con Gustavo Quinteros para que sea el DT

Ultimo Momento
El presidente de Chacarita estalló contra sus jugadores

El presidente de Chacarita estalló contra sus jugadores

Concordia: una vaca apareció en la zona céntrica y se metió en una librería

Concordia: una vaca apareció en la zona céntrica y se metió en una librería

Independiente llegó a un acuerdo con Gustavo Quinteros para que sea el DT

Independiente llegó a un acuerdo con Gustavo Quinteros para que sea el DT

Marianela Mirra confirmó que espera un hijo con José Alperovich

Marianela Mirra confirmó que espera un hijo con José Alperovich

Comienza la colecta anual de la Cruz Roja Argentina

Comienza la colecta anual de la Cruz Roja Argentina

Policiales
Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Ovación
Jesús Simón Beber, desde el club Tilcara a la élite de España

Jesús Simón Beber, desde el club Tilcara a la élite de España

Independiente llegó a un acuerdo con Gustavo Quinteros para que sea el DT

Independiente llegó a un acuerdo con Gustavo Quinteros para que sea el DT

Sebastián Uranga jugará en Sionista

Sebastián Uranga jugará en Sionista

El presidente de Chacarita estalló contra sus jugadores

El presidente de Chacarita estalló contra sus jugadores

Vélez y Racing juegan la ida del duelo de argentinos en la Libertadores

Vélez y Racing juegan la ida del duelo de argentinos en la Libertadores

La provincia
Concordia: una vaca apareció en la zona céntrica y se metió en una librería

Concordia: una vaca apareció en la zona céntrica y se metió en una librería

En el Arroyo Antoñico se realizó una nueva jornada de limpieza

En el Arroyo Antoñico se realizó una nueva jornada de limpieza

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Rogelio Frigerio respaldó a Javier Milei: No hay chances de volver al pasado

Rogelio Frigerio respaldó a Javier Milei: "No hay chances de volver al pasado"

Se realizó una audiencia por la extracción de arena en Aldea Brasilera

Se realizó una audiencia por la extracción de arena en Aldea Brasilera

Dejanos tu comentario