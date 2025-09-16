Con Luciano Vicentín como figura Argentina celebró su segundo triunfo en el Mundial

La selección argentina quedó a un paso de avanzar a octavos de final al derrotar 3-1 a Corea del Sur. El paranaense Luciano Vicentín anotó 20 puntos.

Con una gran actuación del paranaense Luciano Vicentín la selección argentina le ganó a Corea del Sur en su segunda presentación por el Mundial de Vóley 2025 que se lleva a cabo en Filipinas, Cib esta victoria quedó muy cerca de la clasificación a los octavos de final.

Los dirigidos por Marcelo Méndez, que en la primera fecha le ganaron al Finlandia, con una gran remontada, se impusieron por 3 sets a 1 con parcial de 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18, en lo que fue una muy sólida actuación, ante el conjunto asiático.

La gran figura albiceleste fue Pablo Kukartsev, quien se despachó con 21 puntos, uno más que Luciano Vicentin, aunque este último también se lució con cinco bloqueos a lo largo del encuentro.

La victoria de Argentina

El partido comenzó con dos parciales muy parejos, que se definieron por detalles mínimos y que terminaron en un set por lado. Sin embargo, el combinado nacional empezó a inclinar la balanza a su favor al quedarse con el tercer set con relativa comodidad.

Ya en el cuarto set, y con mucha más confianza, los jugadores argentinos pasaron por arriba a los coreanos para conseguir un contundente 25-18 y sentenciar el encuentro.

De esta manera, los dirigidos por Méndez tienen un pie y medio en los octavos de final de este Mundial que estrena un nuevo formato, donde avanzan los dos mejores de cada grupo, ya que en su presentación le dieron vuelta un partido durísimo a Finlandia en el que comenzaron con una desventaja de 2-0 en sets.

El panorama de la Albiceleste en el Mundial de Vóley

Pese a los dos triunfos conseguidos, la selección argentina aún no se aseguró la clasificación a los octavos de final, ya que Francia, que debía ganarle a Finlandia, cayó en cinco sets (25-19, 17-25, 29-27, 21-25 y 15-9).

Este resultado deja a la Albiceleste en la primera posición del Grupo C con 5 puntos, mientras que Francia tiene 4 y Finlandia 3.

La próxima presentación de la Argentina en el Mundial de Vóley será este jueves 18 a las 7, cuando cierre su participación en el Grupo C ante Francia. Si la Albiceleste gana ese juego, se asegura la primera posición. Si pierde en cinco sets conseguirá la clasificación.

En cambio si pierde en tres o cuatro sets y Finlandia gana en tres o cuatro sets, queda eliminada Mientras que si pierde en tres o cuatro sets y Finlandia gana en cinco sets, conseguirá la clasificación.