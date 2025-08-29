El seleccionado argentino debutó con un triunfo en el Memorial HB Wagner en Polonia. El paranaense Luciano Vicentín sumó 12 puntos y fue clave en la victoria.

La Selección Argentina de vóley inició su camino en el Memorial HB Wagner con un triunfo resonante ante Brasil por 3-0. Con el entrerriano Luciano Vicentín entre sus figuras, el equipo dirigido por Marcelo Méndez ultima detalles para el Mundial de Filipinas 2025, donde buscará avanzar a octavos de final en un exigente Grupo C.

El combinado Albiceleste comenzó de la mejor manera su participación en el Memorial HB Wagner, tradicional torneo amistoso que se disputa en Polonia. En su debut, el equipo nacional venció con autoridad a Brasil por 3-0, con parciales de 25-20, 25-22 y 25-21, mostrando solidez en todas sus líneas y confianza en un momento clave de la preparación rumbo al Mundial de Filipinas.

Argentina se quedó con el clásico

Luciano Vicentin argentina 1 La Selección Argentina le ganó 3-0 a Brasil con gran aporte de Luciano Vicentín.

El encuentro tuvo a Luciano Vicentín como uno de los protagonistas principales. El paranaense fue titular y aportó 12 puntos, destacándose en ataque y recepción. El máximo anotador de la jornada fue Pablo Kukartsev, con 14 tantos, seguido por Agustín Loser (11) y Luciano Palonsky (10). En números, Argentina atacó con un 47% de efectividad contra el 33% de Brasil, mientras que Gallego y Loser brillaron en el bloqueo.

El triunfo llega en un contexto de recambio generacional tras los Juegos Olímpicos de París 2024 y marca un paso firme para un equipo que busca consolidarse. Este sábado, desde las 13 horas, Argentina enfrentará a Serbia, mientras que cerrará el certamen ante el local Polonia, el domingo a las 15.30.

El Memorial HB Wagner, que celebra su 22ª edición, reúne a cuatro selecciones de primer nivel: Polonia, Argentina, Brasil y Serbia. Se trata de la última prueba antes del Mundial, lo que otorga una gran exigencia y, a la vez, una oportunidad para ajustar detalles. La delegación Albiceleste viajó con 15 jugadores, de los cuales saldrá la lista definitiva de 14 para la cita mundialista.

El Mundial de Filipinas 2025

El gran desafío llegará en septiembre, cuando Argentina compita en la primera edición del nuevo formato del Mundial de vóley. El torneo, que se disputará del 12 al 28 de septiembre en Filipinas, contará con 32 selecciones y un sistema similar al de la Copa del Mundo de fútbol, pero este campeonato se celebrará cada dos años.

El equipo de Marcelo Méndez integrará el Grupo C junto a Francia, Finlandia y Corea del Sur. El debut será el domingo 14 frente a los finlandeses, luego chocará ante Corea y cerrará frente al doble campeón olímpico, Francia. Los dos mejores de cada zona avanzarán a octavos de final, donde Argentina podría cruzarse con rivales de la Zona F, entre ellos Italia, Ucrania o Bélgica.

La historia marca que la mejor actuación nacional en un Mundial fue el tercer puesto logrado en 1982 en el certamen disputado en Argentina. En la última edición, Polonia-Eslovenia 2022, el equipo finalizó en el octavo lugar. Hoy, con jugadores jóvenes como Luciano Vicentín, la Albiceleste busca dar un salto y consolidar a su nueva camada en la élite internacional.