Luciano Vicentín, con la mente en el Mundial de vóley

La Selección Argentina ya tiene calendario confirmado y debutará el 14 de septiembre ante Finlandia, en Manila. La Albiceleste, cuartofinalista en la última edición, integrará el Grupo C junto a una de las grandes favoritas, Francia –doble campeona olímpica y ganadora de la Liga de Naciones de Voleibol 2024–. Finlandia y Corea del Sur completan la llave. Cabe recordar que el Mundial 2025 se disputará en ocho zonas de cuatro equipos cada una. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a octavos de final.

El calendario de los dirigidos por Marcelo Méndez será el siguiente: el domingo 14 de septiembre enfrentará a Finlandia a las 10.30, el martes 16 jugará contra Corea del Sur, también a las 10.30, mientras que el jueves 18 cerrará la fase de grupos frente a Francia a las 18. El debut de la competencia será el 12 de septiembre entre la anfitriona Filipinas y Túnez.

Luciano Vicentín en acción

Luciano Vicentín 1 Luciano Vicentín, en el momento previo a un remate.

En la previa del torneo, UNO dialogó con el paranaense Luciano Vicentín, integrante del seleccionado nacional, quien será parte del plantel que representará al país en esta cita mundialista. La selección viene de una VNL 2025 con gusto a poco. Argentina no pudo meterse entre los ocho mejores y la sensación general fue de deuda pendiente.

“Lo último que hice fue competir en la VNL, que sería la liga mundial. Teníamos muchas expectativas, con un equipo joven y un recambio generacional. Lamentablemente los resultados no se nos dieron y no pudimos meternos dentro de los mejores 8. Ahora vamos a trabajar durante un mes muy duro para llegar de la mejor manera posible al Mundial”, anticipó el jugador.

Sobre sus minutos en cancha durante la VNL, fue autocrítico: “En lo personal no fue como esperaba. Tuve poca acción. Ojalá podamos revertir esto con la nueva camada de jugadores que tenemos”. De cara a la cita mundialista, sostuvo: “El partido más difícil va a ser contra Francia. Es uno de los favoritos del torneo”.

Luciano también se tomó un momento para hablar de su paso por Paraná en las semanas previas al Mundial. “ Estuve una semana disfrutando de mi familia y mis amigos. Siempre que vengo a Argentina y me puedo escapar (con permiso, obvio) unos días de los entrenamientos de la Selección, vengo a la ciudad y la disfruto. Me gusta mucho comer. En Polonia (lugar de su último club) se extraña la comida casera, la comida de mi vieja. Se hace muy difícil armar las valijas e irse. Cuesta dejar lo que uno tiene para ir a perseguir sus sueños”.

Luciano Vicentín surgió de Argentino Juniors

Luciano Vicentín 2 Luciano Vicentín (dorsal 17) junto a todos los jugadores de la Selección Argentina.

“Tuve la suerte de jugar en Polonia, que a mi gusto es como la Premier League del fútbol. Polonia tiene la mejor liga del mundo, junto con Italia. Recuerdo muchas anécdotas de Polonia. Algo del idioma todavía recuerdo. El club me pagó las clases de polaco cuando llegué por primera vez y estuve ocho meses aprendiendo. Allá no se saluda mucho y yo saludo a todos. Una vez un compañero me preguntó por qué lo saludaba dos veces, porque entrenábamos doble turno, una vez a la mañana y otra a la tarde. Es otra cultura”, recordó.

Sin embargo, Vicentín no pierde sus costumbres argentinas, incluso en tierras lejanas. “En mi valija nunca puede faltar yerba. Para mí es fundamental, vivo tomando mates. Si no tomo durante el día, ya me empieza a doler la cabeza. En Polonia se conseguía yerba, pero te la cobraban carísima. Más del triple de lo que vale acá”, señaló.

Luciano Vicentín 3

Luego del Mundial, que se celebrará en Filipinas, el punta receptor paranaense se mudará al vóley japonés: “Voy a formar parte de Tokyo Great Bears. Firmé por dos años así que estaré dos temporadas en Japón. La verdad que, desde todo punto de vista, será una gran experiencia. Estoy muy entusiasmado por esto que va a suceder. No solo en lo deportivo, sino también por vivir dos años en Tokio, en una de las mejores ciudades del mundo, eso es lo que dice la gente. No conozco Tokio en profundidad, así que será una aventura también para mi vida personal”, contó el paranaense en una charla distendida.

Sobre Japón, su próximo destino, también hubo tiempo para bromear: “Japón es la otra parte del mundo. Se come otra cosa, es otra cultura. Uno va a estar ahí para jugar y, por las dudas, no quiere probar algo que después te caiga mal e influya en el rendimiento. Arroz, pollo y no te movés mucho más de ahí (risas)”.

La carrera de Luciano Vicentín

El punta receptor paranaense se formó en Argentino Juniors y luego pasó por Estudiantes y Paracao, donde debutó en la segunda categoría del vóley nacional. De allí saltó a River y tras dos temporadas partió a Europa: jugó en Polonia (BBTS Bielsko-Biaa y Jastrzebski Wegiel), Alemania (VfB Friedrichshafen) y Turquía (Ziraat Bankas S.K.). Tras el Mundial de Filipinas, continuará su carrera en Japón, en el Tokyo Great Bears.