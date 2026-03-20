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Messi presentó la nueva camiseta alternativa de la Selección Argentina rumbo al Mundial

Con Lionel Messi como imagen, la Selección Argentina presentó su nueva camiseta alternativa rumbo al Mundial y ya es furor entre los hinchas.

20 de marzo 2026 · 10:42hs
Messi presentó la nueva camiseta alternativa de la Selección Argentina rumbo al Mundial.

Messi presentó la nueva camiseta alternativa de la Selección Argentina rumbo al Mundial.

El clima mundialista comienza a sentirse con fuerza en la Selección Argentina, que se prepara para defender el título obtenido en la Copa Mundial de la FIFA 2022. A medida que se acerca la próxima cita ecuménica, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el equipo dirigido por Lionel Scaloni empieza a ultimar detalles para su participación.

En ese contexto, este viernes se produjo un anuncio que revolucionó a los fanáticos. A través de sus redes sociales, Lionel Messi, en conjunto con la marca Adidas, presentó oficialmente la nueva camiseta alternativa que utilizará el seleccionado nacional durante el torneo.

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La Scaloneta ya tiene nueva piel: Lionel Messi mostró la camiseta alternativa

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La indumentaria destaca por un diseño moderno con base en azul oscuro, acompañado por detalles en celeste que remiten a los colores tradicionales del país. Además, incorpora un estilo de numeración en el frente con inspiración retro, lo que generó una gran aceptación entre los hinchas.

"Orgullo", escribió Messi en la publicación, que rápidamente se viralizó en redes sociales. El capitán afrontará esta competencia como su última Copa del Mundo, lo que añade un condimento emocional especial tanto para él como para los seguidores del conjunto argentino.

La camiseta ya se encuentra disponible en la tienda oficial de la marca. Según se informó, la versión jugador tiene un valor de $219.999, mientras que la versión hincha se comercializa a $149.999.

De esta manera, la "Scaloneta" no solo comienza a definir aspectos deportivos, sino también a consolidar su identidad de cara a un nuevo desafío mundialista, en el que buscará volver a hacer historia.

Lionel Messi Argentina Mundial
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