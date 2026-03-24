Lionel Messi llegó a la Argentina para sumarse a la Selección

Lionel Messi bajó de su avión a las 7.10 de la mañana y luego se trasladó al predio que lleva su nombre para sumarse a la concentración

Lionel Messi ya pisó suelo argentino. El astro rosarino llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza durante la primera mañana de este martes para sumarse a la Selección de cara a los amistosos frente a Mauritania y Zambia en La Bombonera, los últimos en nuestro país antes del Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del próximo 11 de junio.

El histórico capitán del combinado campeón del mundo ya se encuentra en el predio de la AFA que lleva su nombre y se sumará al resto de los citados por Lionel Scaloni para lo que serán los duelos ante los seleccionados africanos el viernes 27 y martes 31, a jugarse a las 20.15 en el estadio de Boca Juniors. El número 10 viene de jugar y anotar su tanto 901 en la victoria del Inter Miami ante New York City por la MLS (3-2).

¿Cómo será el cronograma de trabajo de la Selección?

Tras la jornada del lunes libre, en la que los futbolistas citados fueron llegando a Ezeiza para sumarse a la convocatoria, habrá tres días de entrenamientos por la tarde. Este martes, el miércoles y el jueves, las prácticas serán en horario vespertino. El jueves, Scaloni dará su clásica conferencia de prensa previa a los partidos (horario a confirmar).

Hay que recordar que la nómina de citados sufrió cambios cuando se anunció que Lucas Martínez Quarta, defensor de River Plate, fue convocado para los partidos amistosos tras la baja por lesión de Leonardo Balerdi. Por la ausencia del marcador central del Olympique de Marsella, el cuerpo técnico ajustó la nómina y sumó al defensor, quien ya había disputado 15 encuentros con el seleccionado bajo la conducción de Lionel Scaloni: debutó en 2019 y tuvo participación en las ediciones 2021 y 2024 de la Copa América, en las que conquistó ambos títulos con la Albiceleste.