Scaloni citó a Martínez Quarta para los próximos amistosos de la Selección Argentina

La baja por lesión de Leonardo Balerdi impulsó al DT Lionel Scaloni a convocar al defensor de River Plate.

El entrenador de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Scaloni, convocó al defensor de River Plate Lucas Martínez Quarta para los encuentros amistosos que disputará la Albiceleste ante Mauritana y Zambia, en La Bombonera.

El llamado de urgencia al defensor del Millonario se debe a la lesión que sufrió Leonardo Balerdi. Una lesión marginó al marcador central del Olympique de Marsella de los últimos juegos que disputará la Scaloneta en el país previo a la Copa del Mundo 2026.

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Embed #SelecciónMayor El futbolista Leonardo Balerdi queda desafectado de la nómina por lesión. En su reemplazo, el Cuerpo Técnico convoca a Lucas Martínez Quarta. pic.twitter.com/Lsna3fAdkJ — Selección Argentina (@Argentina) March 23, 2026

El ciclo de Martínez Quarta en la Albiceleste

Martínez Quarta, quien viene de ser titular el domingo pasado durante la victoria de River frente a Estudiantes de Río Cuarto. El marcador central disputó un total de 15 partidos con la selección argentina, todos durante el ciclo de Lionel Scaloni en el banco: debutó en 2019 y su última convocatoria fue en el marco de la Copa América 2024. Precisamente, el Chino tiene dos títulos con la albiceleste: la Copa América 2021 y la de 2024.

Los amistosos de la Selección Argentina

La Scaloneta disputará dos amistosos en el país durante la ventana de Marzo. El primer ensayo será ante Mauritania el viernes 27 de marzo a las 20.15 en La Bombonera; el segundo, frente a Zambia, será el martes 31 de marzo a la misma hora y en el mismo escenario.

Los convocados por Scaloni

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Lucas Martínez Quarta (River Plate, Argentina), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).

Mediocampistas: Franco Mastantuono (Real Madrid, España), Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, Francia), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).