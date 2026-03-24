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Con todos a disposición, la Selección Argentina se entrena por primera vez

El plantel comandado por Lionel Scaloni tiene su primera práctica en el Predio Lionel Andrés Messi de cara al primer compromiso en La Bombonera.

24 de marzo 2026 · 17:29hs
Con todos a disposición

Con todos a disposición, la Selección Argentina se entrenará por primera vez

La Selección Argentina ya cuenta con el plantel completo de cara a los amistosos que disputará ante Mauritania y Zambia, el 27 y 31 de marzo, respectivamente, ambos en La Bombonera. Este martes se lleva a cabo el primer entrenamiento bajo las órdenes de Lionel Scaloni, que comenzará a definir quiénes serán los que inicien el primero de los encuentros de preparación.

El director técinco de la Albiceleste tendrá a su disposición a los 30 jugadores citados para una serie de prácticas que serán fundamentales ya que serán las últimas antes de definir la lista definitiva de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

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Scaloni contará este martes con todos los jugadores elegidos, a excepción de los lesionados Leonardo Balerdi y Gonzalo Montiel, pero sus reemplazantes, Lucas Martínez Quarta y Agustín Giay, ya están en el país. Por otro lado, Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso, que no integraon la convocatoria debido a distintas lesiones, son una fija para la Copa del Mundo en caso de llegar en condiciones.

La Selección Argentina se entrena por primera vez

Seleccion argentina 1
Con todos a disposición, la Selección Argentina se entrenará por primera vez

Con todos a disposición, la Selección Argentina se entrenará por primera vez

Los entrenamientos no serán fundamentales solo para el DT para definir, sino que hay varios de los futbolsitas que no tienen su lugar asegurado entre los 26 que irán al Mundial y pelean con algunos de sus compañeros por meterse.

Entre ellos se detacan los casos de Juan Musso y Walter Benítez en el arco, Marcos Senesi y Facundo Medina como central izquierdo, Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni en el mediocampo, Joaquín Panichelli y José López como tercer centrodelantero, y la flamante citación de Gabriel Rojas, que buscará ganarle la pulseada a Marcos Acuña.

Selección Argentina Scaloni La Bombonera Messi
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