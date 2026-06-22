La Selección Argentina gana y está logrando su pasaje a los 16avos de final del Mundial 2026

La Selección Argentina derrota 1 a 0 a Austria en Dallas, por la segunda fecha del Grupo J. Lionel Messi, que había fallado un penal, marcó el gol.

Los jugadores austríacos celebran el penal fallado por Messi. La Selección Argentina va por los tres puntos.

Messi marcó tres goles para Argentina para ser el máximo goleador de los mundiales.

Lionel Messi le está dando la victoria a la Selección Argentina.

Comenzó el partido en Dallas. La Selección Argentina derrota 1 a 0 a Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El campeón del mundo sólo tiene un cambio con respecto al equipo del debut: Nahuel Molina en lugar de Gonzalo Montiel.

Argentina tuvo una chance rápida de abrir el marcador, luego de que Lautaro Martínez fuera derribado adentro del área y el árbitro, VAR mediante, sancionara penal. Pero el remate de Lionel Messi salió desviado a los 8 minutos.

Mundial 2026: Está el árbitro para el partido de la Selección Argentina ante Austria

MESSI FALLÓ EL PENAL EN DALLAS



La Selección Argentina continúa empatando 0-0 ante Austria. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/iqO4MYOOx9 — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

No obstante y, tras algunos momentos de zozobra, la Pulga tuvo su revancha y con un remate rasante abrió el marcador a los 38 minutos de la etapa inicial.

¡¡EL DEL RÉCORD PARA EL GOAT!! JUGADA FENOMENAL DE ARGENTINA Y GOL DE MESSI PARA EL 1-0 VS. AUSTRIA. ¡MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES!



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El elenco Albiceleste está logrando la clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo, mientras que Messi llegó a su 17° tanto mundialista y se convirtió en el máximo anotador en la historia de la competencia.

Formaciones para la Selección Argentina y Austria

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Romano Schmid, Paul Wanner, Marcel Sabitzer y Michael Gregoritsch. DT: Ralf Rangnick.