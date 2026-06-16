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El historial de los debuts de la Selección Argentina en los Mundiales

La Selección Argentina iniciará la defensa de la corona conquistada en Qatar 2022. La Albiceleste no ganó en los últimos dos estrenos mundialistas.

16 de junio 2026 · 12:57hs
El historial de los debuts de la Selección Argentina en los Mundiales

La Selección Argentina debutará este martes en el Mundial 2026 que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. Desde las 22, la Scaloneta enfrentará a Argelia en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, por la primera fecha del Grupo J.

La Albiceleste defenderá el título conquistado en Qatar 2022 y llega con un dato particular: cada vez que afrontó un Mundial como vigente campeona del mundo perdió en su presentación.

Conociendo a Argelia: el primer rival de Argentina en el Mundial.

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Desde 1934 hasta Qatar 2022, futbolistas nacidos en Entre Ríos dejaron una huella imborrable en los Mundiales y en la historia de la Selección Argentina.

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Los estrenos de la Selección Argentina

El 15 de julio de 1930, la Selección Argentina disputó su primer partido mundialista en el Gran Parque Central de Montevideo. Con un gol de Luis Monti derrotó 1 a 0 a Francia. Luego finalizaría en el segundo puesto tras caer 4 a 2 ante Uruguay en la final.

La primera derrota en un debut llegó cuatro años más tarde. En Italia 1934, y bajo la conducción del italiano Filippo Pascucci, Argentina cayó 3 a 2 frente a Suecia. Fue debut y despedida para el conjunto nacional, ya que la FIFA había dispuesto un formato de eliminación directa.

El regreso al Mundial

Suecia 1958 marcó el regreso argentino a una Copa del Mundo tras ausentarse en tres ediciones consecutivas. En el estreno, el equipo dirigido por Guillermo Stábile perdió 3 a 1 ante Alemania Federal. Luego, una histórica goleada sufrida por 6 a 1 frente a Checoslovaquia sentenció la eliminación de una selección que había alimentado sus ilusiones con un triunfo sobre Irlanda del Norte.

En Chile 1962 volvió la alegría en el debut. En Rancagua, y con un gol de Héctor Facundo, Argentina venció 1 a 0 a Bulgaria. Sin embargo, aquella sería la única victoria del equipo, que luego perdió 3 a 1 con Inglaterra e igualó sin goles ante Hungría.

Argentina derrotó 2 a 1 a España en su presentación en Inglaterra 1966. Un empate frente a Alemania Federal y una posterior victoria ante Suiza le permitieron avanzar a los cuartos de final. Allí, en un partido marcado por la polémica expulsión de Antonio Rattín, quien incluso se sentó sobre la alfombra roja reservada para la reina, la Albiceleste cayó frente al seleccionado anfitrión.

Tras ausentarse de México 1970, Argentina regresó a los Mundiales en Alemania 1974 con un triunvirato técnico integrado por Vladislao Cap, Víctor Rodríguez y José Varacka. En el debut perdió 3 a 2 ante Polonia. Un empate frente a Italia y una goleada sobre Haití le permitieron avanzar a la segunda fase, donde fue superada por Países Bajos, Brasil y Alemania Democrática.

En el único Mundial disputado en suelo argentino, los dirigidos por César Luis Menotti comenzaron con una trabajosa victoria por 2 a 1 sobre Hungría en el estadio Monumental. Aquella Copa del Mundo terminó con la conquista del primer título mundial, tras derrotar 3 a 1 a Holanda en la final.

Las defensas del título

El objetivo de retener la corona en España 1982 comenzó con el pie izquierdo. Ante un Camp Nou colmado, Bélgica se impuso por 1 a 0. Argentina logró superar la primera fase gracias a sus triunfos frente a Hungría y El Salvador, pero cayó en sus dos encuentros de la segunda ronda, ante Italia y Brasil.

Cuatro años después, en México 1986, la Selección conquistó su segunda estrella. El camino comenzó con una victoria por 3 a 1 sobre Corea del Sur. Los dirigidos por Carlos Salvador Bilardo iniciaron así la marcha hacia un título que se consumaría casi un mes más tarde en el estadio Azteca, tras vencer 3 a 2 a Alemania Federal.

Mexico 86 Argentina 3 Corea del Sur 1

Como había ocurrido en España, la defensa del título en Italia 1990 arrancó con una sorpresiva derrota. Camerún dio el golpe en San Siro gracias a un gol de François Omam-Biyik. Pese al traspié inicial, Argentina alcanzó nuevamente la final, aunque esta vez cayó 1 a 0 ante Alemania.

Del golazo de Maradona a la conquista en Qatar

El debut más cómodo de la historia argentina en los Mundiales fue en Estados Unidos 1994. Con Diego Armando Maradona como una de sus figuras, y autor de un recordado gol, la Albiceleste goleó 4 a 0 a Grecia. El recorrido terminó en los octavos de final, con una derrota por 3 a 2 frente a Rumania.

En Francia 1998, Japón fue el primer rival. Pese a tratarse de la primera participación mundialista del conjunto asiático, los dirigidos por Daniel Passarella debieron esforzarse para imponerse por 1 a 0. El sueño del tricampeonato se extinguió en cuartos de final con la derrota 2 a 1 frente a Holanda.

En Corea-Japón 2002, Argentina superó 1 a 0 a Nigeria en el estreno. Aquella fue la única alegría de un equipo que luego perdió con Inglaterra e igualó con Suecia, quedando eliminado en la fase de grupos pese a haber llegado como uno de los grandes favoritos bajo la conducción de Marcelo Bielsa.

En Alemania 2006, la Selección venció 2 a 1 a Costa de Marfil en su presentación. Una de las mejores generaciones de futbolistas argentinos quedó eliminada en cuartos de final, tras caer por penales frente al seleccionado anfitrión.

En Sudáfrica 2010, por tercer Mundial consecutivo Argentina debutó frente a un rival africano. Nuevamente fue Nigeria el adversario. En el Ellis Park de Johannesburgo, y con el arquero Vincent Enyeama como figura, los dirigidos por Diego Maradona ganaron 1 a 0 con un gol del entrerriano Gabriel Heinze. Como en la edición anterior, Alemania fue su verdugo, aunque esta vez con una contundente goleada por 4 a 0.

En Brasil 2014, Argentina derrotó 2 a 1 a Bosnia y Herzegovina. Los dirigidos por Alejandro Sabella alcanzaron la final, pero otra vez Alemania se quedó con el título gracias al gol de Mario Götze en el tiempo suplementario.

El Spartak Arena de Moscú fue escenario del inicio de uno de los Mundiales más discretos de la historia argentina. El estreno en Rusia 2018 terminó con un empate 1 a 1 frente a Islandia. Una agónica victoria sobre Nigeria permitió superar la fase de grupos, aunque Francia eliminó a la Albiceleste en octavos de final tras imponerse 4 a 3.

Finalmente, Argentina tropezó en su presentación en Qatar 2022 al caer sorpresivamente 2 a 1 ante Arabia Saudita. Esa derrota cortó una racha de 36 partidos sin perder. Sin embargo, el triunfo posterior frente a México sirvió como punto de partida para una recuperación histórica que culminó el 18 de diciembre con la obtención de la tercera estrella, tras vencer por penales a Francia en una de las finales más memorables de todos los tiempos.

Qatar 2022 Argentina Arabia Saudita
Arabia Saudita sorprendió a la Selección Argentina en el debut de la Albiceleste en Qatar 2022.

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Selección Argentina Mundial estrenos
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