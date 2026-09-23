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Thiago Almada y Juan Foyth fueron desafectados en la Selección Argentina

Lesiones musculares dejaron al margen a Thiago Almada y Juan Foyth de los amistosos que disputará la Scaloneta en la fecha FIFA.

23 de septiembre 2026 · 12:07hs
Thiago Almada y Juan Foyth fueron desafectados en la Selección Argentina

El mediocampista de River Plate Thiago Almada y el defensor del Villarreal de España Juan Foyth fueron desafectados este miércoles de la Selección Argentina y no estarán en consideración para los tres encuentros amistosos que disputará la Albiceleste en la fecha FIFA.

El volante del Millonario, que debió salir reemplazado en apenas cinco minutos del primer tiempo durante la derrota ante Huracán, se realizó estudios que arrojaron como resultado un desgarro de grado 1 en el cuádriceps. Tobías Andrada, que también tuvo que salir contra el Globo, zafó de una lesión muscular y sigue citado.

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Por otro lado, el defensor de Villarreal, se perdió los últimos encuentros con el Submarino Amarilla por La Liga debido a molestias musculares de las cuales no llegó a recuperarse y finalmente se decidió quitarlos de la lista.

Cuándo jugará la Selección Argentina en la fecha FIFA

La Selección Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba. El segundo juego de la fecha FIFA será el 3 de octubre ante Burkina Faso. Cerrará esta ventana el 6 de octubre ante Benín, este último con el atractivo de que será la gran despedida de Lionel Messi tras el anuncio de su retiro de la Albiceleste.

Thiago Almada Juan Foyth Selección Argentina FIFA
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