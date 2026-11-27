Se confirmó que el combinado Azteca será el rival de la Selección Argentina en el torneo que se está disputando en Qatar. El partido será el lunes, a las 12.

La Selección Argentina enfrentará a México en los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 de Qatar, tras ubicarse en el 12° lugar de la tabla general de clasificados. El partido será el lunes, desde las 12, en el complejo Aspire Zone.

El combinado albiceleste aseguró su avance como segundo del Grupo C luego de empatar 3-3 con Dinamarca el miércoles en la última jornada de la fase de grupos, y cerró esta instancia con una victoria (2-1 frente a Mozambique), un empate y una derrota (0-2 ante Australia en el debut).

México, por su parte, finalizó como puntero del Grupo K y noveno mejor líder de grupo tras igualar 0-0 con Venezuela y concluir la primera ronda con la valla invicta.

El enfrentamiento supone una revancha directa para Argentina respecto a la edición de 2025 del certamen juvenil, donde ambas selecciones también chocaron en Dieciseisavos de Final y el conjunto mexicano eliminó a la Albiceleste en la definición por penales.

El torneo reúne a 48 selecciones repartidas en 12 grupos de cuatro equipos y clasifica a los dos primeros de cada zona junto con los ocho mejores terceros y, para armar las llaves, la organización ordenó del 1 al 12 a los ganadores y segundos de grupo según su rendimiento, aplicando como criterios de desempate los puntos obtenidos, la diferencia de goles, los goles marcados, la conducta deportiva y el sorteo de la FIFA.

Con el cierre de la fase de grupos este viernes, quedaron definidos los 32 clasificados a los 16avos de final: Argentina, España, México, Venezuela, Corea del Sur, Italia, Malí, Grecia, Brasil, Serbia, Croacia, Francia, Chile, Australia, Bélgica, Egipto, Irlanda, Costa de Marfil, Colombia, Arabia Saudita, Argelia, Senegal, Marruecos, Uganda, Uruguay, China, Mozambique, Ecuador, República Dominicana, Tayikistán, Japón y Uzbekistán.

Los 16 cruces de 16avos de final del Mundial Sub 17

España (1° H) vs. Uzbekistán (3° E)

Corea del Sur (1° B) vs. Japón (3° L)

Italia (1° E) vs. Tayikistán (3° F)

Malí (1° G) vs. República Dominicana (3° J)

Grecia (1° A) vs. Ecuador (3° B)

Brasil (1° I) vs. Mozambique (3° C)

Serbia (1° L) vs. China (3° H)

Croacia (1° F) vs. Uruguay (3° D)

Francia (1° D) vs. Uganda (2° B)

Chile (1° J) vs. Marruecos (2° H)

Australia (1° C) vs. Senegal (2° F)

México (1° K) vs. Argentina (2° C)

Venezuela (2° K) vs. Argelia (2° J)

Bélgica (2° G) vs. Arabia Saudita (2° D)

Egipto (2° A) vs. Colombia (2° L)

Irlanda (2° I) vs. Costa de Marfil (2° E)

La etapa eliminatoria comienza el 30 de noviembre con los Dieciseisavos de Final, continúa con los octavos de final del jueves 3 al viernes 4 de diciembre, sigue con los cuartos el lunes 7 y las semifinales el jueves 7, y culmina con la gran final el domingo 13 de diciembre.