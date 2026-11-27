La Selección Argentina de Talla Baja cayó 4 a 1 frente a Paraguay en las semifinales de la Copa del Mundo que se disputa en Marruecos.

La Selección Argentina de Talla Baja no pudo dar el paso hacia la final del Mundial que se desarrolla en Marruecos. El combinado albiceleste perdió 4 a 1 frente a Paraguay en una de las semifinales del certamen y quedó sin posibilidades de defender el título que conquistó en 2023, cuando se consagró campeón del mundo en Buenos Aires.

El equipo nacional afrontó un exigente compromiso ante el conjunto guaraní, que logró imponerse en el marcador y asegurar su lugar en la definición del campeonato. Argentina llegó a descontar cuando el encuentro estaba 2 a 0, pero Paraguay volvió a golpear en los momentos determinantes del partido y terminó ampliando la diferencia para sellar el 4 a 1 definitivo.

La derrota dejó a la Albiceleste sin la posibilidad de repetir la consagración obtenida en la última edición mundialista, aunque todavía tendrá una instancia importante por delante para cerrar su participación en el torneo y buscar subir nuevamente al podio.

Presencia paranaense

Dentro del plantel argentino se encuentra el paranaense Ángel Ielpo, quien logró reunir los fondos necesarios para viajar a Marruecos y representar al país en la máxima competencia internacional de la disciplina. Su presencia en el Mundial constituye un nuevo capítulo en su camino deportivo, marcado por el esfuerzo, la perseverancia y el acompañamiento de quienes colaboraron para que pudiera concretar el sueño de vestir la camiseta argentina.

Paraguay jugará la final ante Marruecos

El seleccionado paraguayo consiguió el pasaporte a la final después de superar a Argentina por 4 a 1 y ahora tendrá la oportunidad de disputar el título mundial. Su rival será Marruecos, anfitrión de la competencia, que en la otra semifinal se impuso con contundencia frente a Bolivia por 7 a 2.

El conjunto marroquí ratificó su fortaleza en el campeonato y se metió en la definición, donde buscará coronar su actuación ante su público. Paraguay, por su parte, llega a la instancia decisiva después de dejar en el camino a la Argentina, uno de los equipos que llegaba con antecedentes de protagonismo y con la condición de campeón vigente.

La final tendrá como protagonistas a dos seleccionados que buscarán quedarse con la corona mundial, mientras que los restantes equipos deberán disputar el partido por el tercer puesto.

Argentina irá por el podio ante Bolivia

Tras la caída en semifinales, el seleccionado argentino tendrá una nueva oportunidad de cerrar el Mundial con una victoria. La Albiceleste enfrentará el próximo domingo a Bolivia, que también quedó fuera de la final luego de perder 7 a 2 ante Marruecos.

El encuentro por el tercer puesto será una instancia importante para el conjunto nacional, que intentará recuperarse de la derrota ante Paraguay y finalizar su participación mundialista con una medalla.

Argentina no podrá revalidar el título conquistado en Buenos Aires en 2023, pero tendrá la posibilidad de volver a estar entre los mejores seleccionados del mundo en una competencia que reúne a los principales representantes internacionales de la talla baja.