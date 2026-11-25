En un partidazo, la Selección Argentina empató 3 a 3 con Dinamarca este miércoles y se clasificaron como segundos del grupo C.

La Selección Argentina empató 3 a 3 ante Dinamarca este miércoles por la última fecha del grupo C de la Copa del Mundo Sub 17 que se está disputando en Qatar y logró clasificarse a los 16vos de final del certamen como segundo de su zona.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Diego Placente, ya que los europeos se pusieron en ventaja gracias a los goles de Noah Madsen, de penal, y de Ekene Chukwuani en la primera etapa.

Pero el combinado nacional reaccionó en el segundo tiempo y logró revertir el marcador. Primero, Giovanni Baroni descontó a los 13 minutos y, cuatro minutos después, Juan Cruz Policella empató el encuentro con un golazo. A los 23, Alan Alcaraz puso en ventaja por primera vez en el partido a la Albiceleste. Sin embargo, cerca del epílogo, Omran Khatar convirtió el 3-3 definitivo.

Con este resultado, Argentina terminó en el segundo puesto del grupo C con cuatro puntos, misma cantidad que Mozambique, pero los dirigidos por Placente se aseguraron la clasificación por haber derrotado 2-1 a los africanos en el partido anterior.