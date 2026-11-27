Las categorías 2015 y 2016 de Patronato se consagraron supercampeonas de la liga, mientras que la 2018 también tuvo un año destacado.

Las divisiones formativas de Patronato coronaron una gran temporada deportiva, con importantes conquistas en las competencias de la Liga Paranaense de Fútbol y un destacado desempeño de sus equipos infantiles. Las categorías 2015, 2016 y 2018 fueron protagonistas de un año que tuvo títulos, regularidad y el fruto del trabajo realizado durante toda la temporada.

La categoría 2015, bajo la conducción de Cristian Ferreyra, tuvo una campaña sobresaliente y se consagró campeona de los torneos Apertura y Clausura, tanto en Liga como en Promesas. Además, obtuvo los títulos de supercampeona, cerrando un año prácticamente perfecto en las distintas competencias.

Los chicos de la 2015 se quedaron con los seis torneos disputados por la liga local, un logro que refleja el dominio de la categoría a lo largo de la temporada.

Por su parte, la división 2016, dirigida por Leonardo Luna, también tuvo motivos para festejar. Los rojinegros se consagraron campeones del torneo Clausura y conquistaron la Supercopa, alcanzando también el título de supercampeones y sumándose a los festejos de las formativas del club paranaense.

En tanto, la categoría 2018, con Marcia Verón al frente del equipo, tuvo una destacada participación en el torneo Promesas. Los más chicos se consagraron campeones y supercampeones, y además conquistaron la Copa de Oro del torneo Neupín, sumando nuevas alegrías para la institución.

De esta manera, Patronato cerró una temporada cargada de logros en sus divisiones infantiles, con el protagonismo de sus jugadores y el acompañamiento de los cuerpos técnicos y las familias, fundamentales en el crecimiento deportivo y humano de los chicos.

Felicitaciones desde Patronato

Las felicitaciones del club alcanzaron a jugadores, entrenadores y familiares por el compromiso, el esfuerzo y el trabajo sostenido durante todo el año.