La Copa América se disputará del 9 de junio al 9 de julio de 2028. La Selección Argentina defenderá los títulos obtenido en 2021 y 2024.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) oficializó la sede de la Copa América 2028. Como ocurrió en 2016 y en la última edición que se disputó en 2024 la cita continental se desarrollará en Estados Unidos, del 9 de junio al 9 de julio de 2028, con un nuevo formato de competencia.

Las razones son, sobre todo, económicas, comerciales y de infraestructura: desde el Mundial que albergó hace pocos meses, el país cuenta con varios estadios completamente renovados en distintas ciudades.

Copa América con nuevo formato

Será una Copa América renovada, ya que reunirá a diez representantes de Conmebol y otro seis de Concacaf como parte de una alianza estratégica de ambas confederaciones. "Las seis selecciones de Concacaf que participarán en la CONMEBOL Copa América 2028 obtendrán su clasificación por mérito deportivo, a través de la Copa Oro Concacaf 2027, que se disputará del 17 de junio al 11 de julio de 2027. Este proceso permitirá a las Asociaciones Miembro de Concacaf competir por un lugar en el torneo a través de sus resultados en el terreno de juego", informó la Conmebol

A lo largo de la historia, ocho combinados de de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe participaron de estas citas: México (finalista en 1993 y 2001), Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Honduras, Haití y Canadá.

Como le fue a Argentina en Estados Unidos

Para la Selección Argentina, Estados Unidos y la Copa América le sientan bien. En 2024 le tocó viajar hasta allí para defender el título conseguido en Brasil 2021, y lo hizo con éxito: venció 1-0 a Colombia en el tiempo extra, con gol de Lautaro Martínez y con Lionel Messi lesionado, mirando desde el banco de suplentes.

En cuanto a la Copa del Mundo, en cambio, la Albiceleste se llevó un recuerdo agridulce de su último paso por Estados Unidos. Tras un camino infartante hacia la final en defensa del título, con victorias agónicas ante Egipto en octavos de final e Inglaterra en semifinales, cayó 1-0 en tiempo extra frente a España en el partido por el título.