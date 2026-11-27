Franco Colapinto terminó el primer día en Qatar en 12° y 15° lugar en las dos tandas. "No estamos cómodos con el auto y no se está sintiendo bien", apuntó.

Tras posicionarse 12° en la primera práctica, se cerró la primera noche del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 en Losail, circuito en el cual se corre la penúltima fecha del calendario 2026 y en donde Franco Colapinto siguió con los ajustes en la configuración de su Alpine A526, con el cual recorrió el circuito de 5.419 metros durante 29 vueltas y ubicándose 15° al conseguir marcar 1’25”733/1000 en la mejor de la segunda tanda que fue interrumpida dos veces con bandera roja.

Dicho tiempo lo pudo marcar luego de algunos inconvenientes con los frenos y tras colocar un juego de neumáticos medios debido a que cuando calzó el compuesto blando no pudo completar una vuelta sin tráfico, además que la sesión tuvo una interrupción con bandera roja por el despiste de su compañero Pierre Gasly, cuando su A526 perdió estabilidad y quedó atrapado en la cama de leca.

En ese transcurso, el piloto de Alpine F1 Team giró junto a Carlos Sainz (Williams) y Oscar Piastri (McLaren), intercambiando posiciones y intentando extraer la mejor potencia del motor Mercedes luego de una revisión ante una merma de energía durante algunos momentos de la actividad.

P12 and P15 in a scrappy FP2 session pic.twitter.com/oNph7uYoxW — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 27, 2026

A su vez, como en la primera sesión, Colapinto trabajó en el rendimiento del auto y estableciendo una base en la puesta a punto que deberá completar en la tercera práctica que se llevará a cabo este sábado, evaluando qué cambios serán convenientes para lograr una configuración más viable y de esa manera intentar hacer un buen tiempo clasificatorio y luego planificar la estrategia de carrera.

"La FP1 fue un poco mejor; en la FP2 hicimos unos cambios, muy mal. Tuvimos unos problemas de frenos, después problemas con la energía, mucho quilombo y, con las banderas rojas, muy pocas vueltas", resumió Colapinto a ESPN Argentina.

"Así que con poco combustible no pudimos hacer mucho, después en simulacro de carrera, mucha degradación. Así que nada, mucho por entender en la noche", agregó.

Uno de los principales interrogantes para el sábado, ante una clasificación que se presenta de gran importancia para la carrera del domingo, será entender los neumáticos blandos. "Creo que con las gomas medias es un poco mejor. Las blandas no las pude usar, así que hay que intentar entender qué pasó hoy con los problemas", indicó Colapinto.

El argentino fue claro sobre sus sensaciones al volante y la necesidad de encontrar una mejora durante la noche. "Creo que no estamos cómodos con el auto y no se está sintiendo bien. Así que hay que trabajar para intentar mejorar y dar un salto para mañana. Pero no fue particularmente un buen día, creo. Así que nada, hay que darlo vuelta para mañana", sostuvo.

Durante la entrevista también le recordaron un pasaje de la sesión en el que tuvo detrás a Carlos Sainz y a Oscar Piastri, que intentaban superarlo. Colapinto respondió con humor, aunque advirtió que Alpine necesita mejorar su velocidad para afrontar la carrera.

"En la defensa estamos bien, pero bueno, hay que intentar ir un poco más rápido porque se va a complicar, si no, el domingo. Pero bueno, hay que intentar dar un salto", señaló.

La actividad en Qatar fue dominada por Kimi Antonelli

La sesión nocturna de Fórmula 1 en Qatar mostró un andar sólido de los Mercedes y nuevamente con Kimi Antonelli al tope de las posiciones tras marcar 1’23”077/1000 y superando por 127/1000 a su compañero George Russell quien otra vez lo escoltó como en la práctica previa. Detrás se alinearon los McLaren de Lando Norris (a 445/1000) y Oscar Piastri (a 472/1000) junto a los Red Bull de Max Verstappen (a 499/1000) e Isack Hadjar (a 506/1000).

A más de un segundo quedaron los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton (el monegasco provocó la primera bandera roja por desprenderse un elemento de su SF26 y el británico tuvo una falla de potencia en el cierre), en tanto que el Top10 lo completaron los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Este sábado, a la hora 11.30 de Argentina se cumplirá con la última práctica y luego, desde las 14, se realizará la clasificación del GP de Qatar.